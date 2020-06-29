新冠肺炎疫情的發展進入新的階段，全球的重災區集中於美國、巴西與周邊國家，主要是防疫治疫失誤，民粹主義過於偏重經濟，背後便是財閥，在美國更是為了華爾街的股價維持高位。

以美國、巴西兩大中心為例，疫情失控，經濟亦難恢復。但堅持經濟，反對嚴加防疫，受害者是雙重打擊下的中下階層，社會和政治動亂亦難免此起彼落。依美、巴的方法，應抵擋不住今年秋、冬的第二波。當前的第一波還在蔓延，有說疫情可能兩、三年都不會平復。經濟蕭條在全球連鎖衝擊下，即使各國競相擴大貨幣投放，相信亦難以在這兩、三年裏改善。美國股市若一再連續崩盤，南美各國便會受到疫情與金融的雙重衝擊，爆發區域性的危機，禍延整個美洲，逼壓全球經濟。

以防控疫情而言，中國與東南亞表現較佳，連同日本、南韓，加上香港、澳門、台灣，已形成低風險的區域，也有足夠的能力抗衡第二波的來襲，但會對疫情風險高的南、北美洲施以隔離。只要各國政府協議，東亞、東南亞會成為全球首個聯合防疫治疫、經濟相通的區域，帶領全球經濟從新冠肺炎疫情中復甦。

此外，歐洲開始在德國、法國主導的歐盟框架內逐步修補失誤的政策，疫情已轉平穩。歐盟開始撥出經費來刺激區內經濟，防疫治疫政策亦開始在全區協調。歐盟經濟在疫情打擊下雖然要用較長時間調整，但其政策能力遠勝於民粹主義的美國。德、法主導，少了英國的干擾，也敢於與美國對抗，經濟復原的機會大於今天還是茫無頭緒的美國。歐盟的關鍵是俄羅斯能否控制疫情，俄國成功的話，歐亞便可相通，歐盟也可以在中東放手與俄國合作，替代美國。

疫情的發展已經開始顛覆國際政經格局，若疫情在美國及美洲還有一、兩年的猖獗，美國與美洲在全球政經體系中的比重與作用會大跌。加拿大或可防疫成功，但經濟上要取捨──與美國一起陷於危機，抑或是脫美投中呢？美國若一蹶不振，牽連所及，澳洲、新西蘭也與加拿大一樣，是親美抑或投中呢？英國亦然。

特朗普防疫治疫失敗令美國疫情失控，對經濟打擊至少兩、三年。兩、三年的不作為，世界大局便急速轉變，如骨牌倒塌。

中國國運，一在美國反恐，二在金融海嘯，三在新冠肺炎疫情，四在特朗普民粹主義，都是逢凶化吉，天時地利人和。中國興起是帶領世界和平發展，助落後國家趕上。以中國的經驗示範，也以中國的資金技術支援，造就真正的多元世界，顛覆霸權主義。