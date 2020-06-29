「港版國安法」推出後，被官媒在反修例暴亂中痛斥為「叛國禍港四人幫」的黎智英、李柱銘、陳方安生、何俊仁最是心驚肉跳。黎智英官司纏身，申請更改「保釋條件」，企圖赴美避罪。李柱銘忽然「轉軚」，又是要與暴力「割席」，又是反對「攬炒」，又是譏笑「港獨」不現實，又是聲稱自己一直「堅持一國兩制」，當年他大喊大叫「我就是要當漢奸」、「日日當漢奸」的「豪言壯語」，隔三差五就飛到美英告洋狀、玩勾結的漢奸「氣派」都不知跑去了哪裏。而陳方安生則以「私人理由」聲稱退出「公民及政治工作」。

現在，就剩下有「AV仁」之稱的何俊仁「按兵不動」，不知在打甚麼鬼主意，似乎是要「鐵骨錚錚」到底。不過，在反對派營壘中、在漢奸走狗隊伍中有這樣的傢伙並不稀奇，正如毛爺爺所說，總有一些人是要帶着花崗岩腦袋見上帝的。

「叛國禍港四人幫」中，最具港英餘孽濃重色彩的，最被英夷悉心培養、完成其「戰略部署」和九七後「政治任務」的，是陳方安生。北京相當一段時期被其迷惑，或曰無可奈何之下接受了英倫要按照他們的計劃實施九七「權力交接」的安排。回歸後，北京為了大局平穩，為了董建華政府順利施政，對時任政務司司長、香港公務員之首的陳方安生非常重視、客氣，超常禮遇，那時的陳方安生被寵慣得不行。

事實上，西夷深知陳方安生的政治本質和野心，於是西方輿論和政客對她大肆吹捧，把她打造成「香港良心」，支持她明裏暗裏隔絕一國、抗拒中央，支持她架空「愛國愛港的董特首」，且尋機取而代之。這時的陳方安生相當跋扈，目無朝廷，目無董特首，更有傳跑到外地「私會」外國政客，暗撐在港妄圖顛覆中共政權的組織。

離開港府後，陳方安生加入反中亂港行列，和黎智英、李柱銘等漢奸搞到一起，為發動反修例風暴，她奔走於老美和西方，終獲美國副總統彭斯接見，「勾結」得相當出色也。