全國人大常委會審議「港版國安法」前夕，美國國務卿蓬佩奧裝腔作勢地宣布將對中方相關官員實施簽證限制，不禁令人啞然失笑。簽證限制能嚇唬誰？最多不去美國而已，有甚麼大不了？正如有人嘲諷，美國是全球疫情最嚴重的國家，沒人想去，簽證大可留給黎智英及黃之鋒等反中亂港分子。

美國的所謂制裁雷大雨小，恰恰證明黔驢技窮。這些招數早就用在俄羅斯等其他國家身上，有的俄羅斯官員甚至已被制裁多次，大家都麻木了。相反，美國的制裁正好提醒中國富豪權貴，不要再把家人和財富送到美國，否則隨時有去無回，血本無歸。對中方來說，這反而可以阻止資金外流，不是一件好事嗎？

說到底，美國在香港擁有龐大的政治和經濟利益，任何制裁措施都是損人不利己，老美不能不有所顧慮。退一萬步說，即使美方不計後果採取極端措施，中方也可以採取反制措施，你凍結我的資產，我也凍結你的資產，誰怕誰。單是香港就有一千三百多家美資公司，跑得了和尚跑不了廟。至於美國豢養的洋奴漢奸，更是在劫難逃，根據國安法，中央既有足夠理由凍結他們的資產，也有確鑿證據將他們繩之以法。

總而言之，沒有任何事情比維護國家安全更重要，美方固然不要低估中方決心，洋奴漢奸更不要以為有洋人撐腰就可以狐假虎威。反對派政客胡志偉指中央低估了國際反響，只能說明自己幼稚無知，中央既然出手，就不怕洋人說三道四，更不怕洋奴阻撓搗亂。君不見，漢奸黎一再申請保釋期間離境，李漢奸忽然贊成《基本法》廿三條立法，民主阿婆突然宣布退出政壇，「叛國禍港四人幫」紛紛謀定後路，胡志偉之流還在幻想以「國際反響」阻止中央立法，既可笑，又可悲。「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。」說的就是這種政治可憐蟲。