中國和加拿大建交接近五十年，一九七三年加國總理老杜魯多歷史性訪華後，兩國高層交往增多，中國多位國家領導人先後訪加。中加關係多年來經歷高山低谷，現任總理杜魯多三年前踏着老父的足迹訪華，尋求更大程度合作關係，但效果差強人意，不能令兩國重拾舊好，連自貿談判也陷入停滯。

美國是加拿大最大的貿易夥伴，但特朗普上台後對加國鋼鋁產品加稅，重創兩國雙邊關係。加拿大尋求與中國這個世界第二大經濟體達成自貿協定，但隨着加國逮捕華為太子女孟晚舟後，美國要求引渡，中方強烈反對，中加關係瀕破裂，自貿協定短期內儼如一池死水。中國隨後拘捕加國前外交官康明凱及公民斯派佛，並於近日正式起訴。官方一直強調，這兩名加拿大人的案件與孟晚舟案沒有關係。外交部發言人趙立堅卻曾表示，加國若放了孟晚舟，有利於解決兩位加拿大公民的問題，據稱這是引述康明凱妻子的說法。近日駐加大使館發言人批評加國領導人對中方審理案件「說三道四」，亦斥責加國媒體歪曲事實，要求加方暫停「麥克風外交」，立即釋放孟晚舟。

無論中國立場如何，加拿大都對號入座，杜魯多聲言拒絕以孟晚舟交換兩名加拿大人，稱這樣做將立下壞先例，讓中國以為拘押加國公民就可達到其政治目的。而十九名政壇重要人物聯署致函杜魯多，要求終止引渡及釋放孟晚舟。面對朝野內外壓力，杜魯多看來不會動搖，他最想修舊好的應該是老大美國吧，孟晚舟是特朗普要的人，哪敢輕易放？

杜魯多的說話最大問題是忽略了主動權在中方，即使他不放人，中方也照舊可以依法拘捕在華的加國嫌疑犯，難道有人純情得以為被捕的都是無辜，被迫害？關係好時還可以隻眼開隻眼閉，現在憑甚麼對你網開一面？