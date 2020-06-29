隨着各國放寬限制，未來數月預計有大量外傭來港，確實人數則言人人殊，政府說已批出四千多人，有中介公司代表說未來三個月約八千人，菲律賓駐香港總領事則透露，約一萬二千名菲傭夏天抵港工作。無論實際人數多少，總之起碼有數千人，隨時超過一萬。如何為這批外傭做好新冠肺炎檢測，嚴防境外輸入，成為香港的另一防疫重點。

香港的家傭勞動力缺乏，輸入外勞是必須選項，外傭來源地主要是菲律賓、印尼和泰國。菲律賓和印尼近日疫情未見好轉，確診人數高企，所以外傭來港檢疫，將是香港能否控制疫情的最重要關口。檢疫這關一被攻陷，香港將全線失守，過去半年的努力勢將白費。

菲律賓新冠肺炎疫情未能令人放心，最近便有人在菲染病入院，竟然能通過當地機場的檢測，順利上機回港，抵港後檢測結果呈陽性，立刻送進醫院，兩天後逝世，可見當地的檢測和治療不一定可信，機場檢測也未必可靠。這麼多菲傭未來數月間湧來香港，容易釀成爆疫危機。

新冠肺炎病毒潛伏期長，如果外傭受感染未能查出，順利入境，在香港這類狹小居住單位與僱主一家朝夕相對，交叉感染在所難免，僱主家人繼續上班上學，隨時傳播開去，不易控制。而且外傭每周放假一天，每逢假日，她們總是找地方與朋友同鄉共聚，吃喝交談，如果聚會群組中有人帶有病毒，疫症便會快速蔓延，受感染者把病毒帶回僱主家中，再擴散開去，新的社區感染便隨時爆發，難以根查病毒源頭，也沒有辦法在社區內隔離阻截，爆發第二波疫情可以預料。

奇怪的是特區政府總是後知後覺，至今好像還未了解大量外傭湧入的危險，有如裝置了計時炸彈。政府未見主動接觸外傭中介公司，調查將有多少外傭待批核來港、來港日程是否確定，不了解香港僱主根本就缺乏條件，無法為新入境外傭安排臨時居所，應付檢疫隔離的規定，一旦出事，政府的檢疫中心可能無法應付大批市民的需求。近日政府還發放消息，說因為本地感染個案減少，有意把最主要的檢疫隔離設施駿洋邨關閉，把屋邨交還房委會。如果駿洋邨交還可延期，為何不索性預留作新來港外傭檢疫中心，解決居所狹小的僱主需要，政府可以要求僱主支付所需費用，相信他們不會反對。

因應大量外傭來港，看來政府在繼續保留駿洋邨之餘，更應提前尋覓新的酒店或設施，讓新來港外傭可以檢疫隔離，避免他們被迫在僱主家隔離，或自選酒店隔離，造成不必要的社區滲透。