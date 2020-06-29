國家禁毒辦公布去年的《中國毒品形勢報告》，共有二百多萬人吸毒，全年共破獲八萬三千宗毒品案，拘捕十一萬三千人，繳獲毒品逾六十五噸。報告指「金三角」向國內滲透毒品問題嚴重，近半毒品都是從金三角而來。這些都不是新鮮事，而且有關數字僅屬冰山一角，不足以反映問題嚴重性。

這樣說絕非無的放矢。儘管由國家領導人到公安部部長，皆將禁毒口號琅琅上口，聲言以「端窩點、打團夥、斷鏈條」嚴打製毒犯罪；以「打組織、摧網絡、斷通道」嚴打販毒活動；以「補短板、堵漏洞、防流失」嚴控製毒物品等，說的比唱的還好聽，惟毒品案依然無日無之。浮上水面已是如此，實際情況只會更糟糕，說是「愈禁愈毒，愈掃愈有」也不誇張。

之所以淪落至此，同背後有官警保護傘脫不了干係。所謂天下熙熙，皆為利來，毒品利潤之大毋庸贅言，但要由金三角走私入境仍是關卡重重，背後必然有高層保護傘通風報信和開綠燈。只要仍有官員或公安充當毒販保護傘，只要中央不能做到一窩端，只要領導幹部繼續涉黑涉毒，中國毒品問題便永難杜絕。

無獨有偶，香港的毒品案一樣多如雨後春筍。警方日前突擊搜查元朗一間獨立屋，搗破運作不足一個月的製毒工場，起出三十公斤K仔及一批製毒工具，市值一千五百萬元。警方強調，因為受疫情封關影響，毒販將來自外地的毒品改為本地加工及本地出售，但令人質疑的是，正正因為受封關影響，這些毒品如何入境？是海路走私還是空郵到港？為何過程中神不知鬼不覺？

眾所周知，本地黑幫前坐館「上海仔」正是從金三角一帶走私毒品到本港、內地以至東南亞的最大毒梟，而他與本港前警司過從甚密亦是公開的秘密。從其販毒集團至今仍然活躍觀之，如果說警隊內沒有其保護傘也無人相信。事實證明，中港也是一般黑而已。