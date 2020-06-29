如果我是一個美國人，會告訴特朗普政府，自己活了四十多年，見過國家面臨多次經濟危機，沒有一次能比今次的危機更大；自出生以來，美利堅經歷過不少戰爭和災難，也沒有一次比得上今趟新冠肺炎疫情，至今竟要賠上十多萬條人命。特朗普總統，如果這不是你的錯，還能算是誰的錯？

美國處理疫情的三個階段，每一階段都證明咱們的政府拙劣過人。我說的拙劣，不是跟中國比，和他們比，我們簡直是顏面掃地，而只是跟歐洲的盟友們比。比起西歐各國，美利堅一樣抬不起頭。

今年一月下旬，因為新冠肺炎疫情嚴重，中國開了世界歷史先河，封鎖了一座有約千萬人口的城市武漢。那一刻，任何人都該知道事態嚴重，其他國家理應做好準備。西歐在二月份疫情大爆發，美國則待至三月才爆發。特朗普政府比起中國多了約兩個月，比起歐洲多了約一個月的時間作準備。預備的時間比人多，最後的防疫成績卻比人差，這是美國第一階段的失敗。

第二階段是三月至五月期間，疫情在美國本土大爆發，但政府無法控制，全國的染病和因病而死的人數都位列世界之冠。若以死亡率計算，美國可能跟歐洲表現最差的英國、西班牙、意大利相近，卻遠遜於盟友們的平均水準，以此觀之，美利堅又給比下去了。

最教人汗顏者，卻是由六月起的第三階段。其他國家經歷疫情高峰後，新染病的個案都能回落，只有美國，近期單日確診人數竟然超過四萬宗，突破了歷史高位。特朗普總統曾將美國嚴重的疫患歸咎於中國防堵不力，但總統先生，病毒傳至各國，無親疏之別，同樣是防疫，美國的表現卻遠不如盟國，甚至是全球表現最差的一個，難道這筆帳，也能算在中國頭上嗎？