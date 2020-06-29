秋風未起，沒有「菊花殘滿地傷，你的笑容已泛黃」，本不應體會歲月流逝，然而，今年已屆八十歲、被內地官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」之一嘅「民主阿婆」陳方安生，竟然感到年紀大了，忽然宣布要「退出政壇」，珍惜與家人特別是孫女們和女婿共聚天倫嘅時光喎！

「忽然民主」嘅阿婆，「忽然」又感時光飛逝，人生易老，「忽然」唔玩政治，「忽然」感悟「是故非澹泊無以明志，非寧靜無以致遠」，之前同漢奸黎等人嘅「密室飯局」，飛去歐美唱衰香港嘅「義勇」行動，撕裂了社會，搞亂了人心，依家來個「金盆洗手」，從此退出江湖，今後江湖風波惡，一切與寧靜致遠嘅阿婆無關！從此江湖上再沒有「忽然隱退」嘅「民主阿婆」傳說，一筆勾銷，你話幾好呢！

這個「香港良心」，當年一筆過喺政府庫房領了逾千萬個大洋退休金，依家仍然咬長糧每月領近十萬元，金盆洗手後，唔玩政治，話要含飴弄孫，就來一曲《滄海一聲笑》寄意，浮沉隨浪只記今朝！咪成日笑人「阿婆變得快，一定有古怪」喇！變幻才是永恒吖嘛，咁都唔識，點做香港仔、香港女啊！

世事無絕對，只有真情趣！一如既往，「忽然澹泊明志」嘅「民主阿婆」，會繼續以香港為家，每月食長俸，又攞生果金，得閒飲茶，偶爾行街又去恤個髮，香港幾好都有，咪成日提住「港版國安法」喇！八十歲嘅老人家，唔通真係仲信「老驥伏櫪」咩？後生仔，阿婆話同你哋「齊上齊落」，你哋都嫌阿婆走得摩喇！何況阿婆依家兩面不是人，走得快，又話人哋有古怪，好衰㗎！都話「人老精，鬼老靈」，嗱，一身官司纏身嘅漢奸黎都話覺得自己嘅情況唔樂觀，仲估計自己或判囚六個月添！判咁輕？呢啲都算「積極樂觀」，依家阿婆「明志從寬」，畀條路牛鬼蛇神行吓都得啩？