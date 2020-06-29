美國白宮貿易顧問納瓦羅日前指總統特朗普已決定終止與中國的貿易協議，形容「它已經結束了」，但隨後澄清，指該說法與經已達成的第一階段貿易協議毫無關係，所說的「結束」是指兩國貿易協議在信任層面已經結束。無論納瓦羅怎樣解說，也逃不過特朗普要補鑊，重申與北京的貿易協議仍是「完整無缺」，期望對方繼續遵守協議條款。

特朗普為中美貿易協議護航，顯然是不希望現階段在兩國貿易上發生任何閃失。刻下特氏最重要的兩項工作，完全會排在中美貿易之前，絕不希望因中美貿易而打亂既定安排，況且兩國貿易經過談判後達成的第一階段協議，正逐步實現，根本沒有理由擔心在協議下會出亂子，故形容為「完整無缺」地推行中。

美國新冠肺炎疫情反覆，部分州份基於經濟考慮重開社區步伐太快，引發疫情第二波爆發，感染個案一直居高不下，沒有受控迹象，也是特朗普最為頭痛的問題，更成為頭號需要整治的項目，如果疫情持續，對他競逐連任會是極大的絆腳石，因為疫情連累經濟民生，解決不了就等於競選投降。可是，在抗疫方面，各州份與特朗普並不咬弦，政策及意見各有分歧，這個問題實在不好解決。

至於競選連任的工作，特朗普備受國內外的壓力，駐外軍隊無法兌現特氏上任初期承諾的「愛回家」，駐中東及歐洲的軍隊也因外交關係撤軍不得，還需要調派到其他地區，都是纏繞特氏的老問題。單是上面兩個急切性的項目，已令這位素來喜歡亂講話的總統變得慎言。

沒有人知道未來數月會發生甚麼事情，但北京是明白，美國總統選舉後才啟動第二階段貿易洽談，首階段協議先付諸實行，其他商討都推後。這個動作，明顯是不想跟特朗普再糾纏於貿易談判上，即使現時繼續商談，未來的總統是誰亦無法預料，何需浪費時間？