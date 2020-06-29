正論：旅客滯港恐播疫　國泰又一糊塗帳

香港疫情雖然表面放緩，但一直未能斷尾，最主要原因是輸入個案源源不絕，大眾焦點放在政府公布的個案，東方報業集團卻洞悉航空漏洞，早前獨家踢爆阿聯酋航空一機廿六人確診，疑因疏忽導致同機十一名旅客滯留香港國際機場五日，變成人肉疫彈，之後又有一名患有心臟病及糖尿病的內地婦滯留香港機場至少十五日，昨日又再爆出有一名越南旅客因航班延誤，滯留機場三個月，可謂愈爆愈驚人。

據悉該名滯港的中年越南男子是乘搭國泰航班來港，原定從加拿大出發經香港轉機返越南，惟因航班延誤而趕不及轉機，又遇上越南封關，被迫滯留香港機場至今。航空公司三個月來允許其使用禁區內的貴賓室解決三餐及梳洗，但貴賓室關閉期間只能於廁所簡單抹洗身體，衞生狀況堪虞。加上禁區範圍較大，部分座椅隱蔽，難以估計尚有多少人滯留，一單又一單爆出，各界擔憂有不少類似個案。

這些旅客長期滯留機場禁區，未有像其他旅客入境檢測及檢疫隔離十四天，形同漏網之魚，尤其是來自疫情大爆發的南亞地區，帶來嚴重播疫危機。雖然他們獲安排於隔離區，但機場沒有足夠地方隔離每一名旅客，群體式隔離更會引致交叉感染，而且期間他們仍可自由活動，包括到餐廳及廁所等地方，若當中有隱形患者，等於在機場放置疫彈，無論旅客或工作人員隨時中招。

國泰對今次滯留事件責無旁貸，轉機問題固然要追究成因，任由未檢疫旅客在貴賓室自出自入，也是極冒險及不負責任。作為本地龍頭航空公司未能以身作則，更帶頭做壞規矩，實在令人失望，更顯示其公司運作一團糟。

國泰管理不善，糊塗帳數不清，從全球最佳航空公司排名跌出三甲，在新冠肺炎疫情爆發前，業績已經插水，管理層賭輸期油令到近年出現嚴重虧蝕，以致裁員不斷，打擊士氣及服務水平，事故頻生，醜聞不絕，又爆出大規模洩露乘客私隱事件，去年更有多名員工捲入反修例示威風波，國家民航局責令其整改「重大航空安全風險」，否則可能禁飛內地，高層出現大地震換人，依舊沒有起色，疫情只是駱駝背上最後一根稻草，讓其返魂無術。

國泰航空瀕臨倒閉，但港府卻史無前例插手私企做白武士，入股及貸款，合共二百七十三億元，讓國泰可以啟動三百九十億元資本重組計劃吊命，卻懶理香港航空財政危機，惹來不公平指控。國泰食髓知味，更申請政府的保就業計劃，又食又拎，拿香港人的血汗金錢來填氹，卻沒有好好做好自己航空把關工作，如果今次禁區疫彈造成大爆發，政府真是拿石頭砸自己的腳。

國泰管理爛透，與其新股東香港政府的管治失敗，都可算難兄難弟。接連發生的禁區疫彈危機，政府難辭其咎，除了需要加強監督航空公司做好服務，自己應該重新檢討轉機政策，並考慮限制高風險地區人士在港轉機。病毒無孔不入，特區防疫卻是千瘡百孔。