功夫茶：國安法震懾暴亂　商戶終見到明天

港版國安法立法在即，據了解明天會表決，很大機會通過。消息透露，草案列明分裂及顛覆國家政權罪行最高可判終身監禁。嘩！唔怪之得話「阿婆走得快，必定有古怪」喇！連啲搞「香港獨立」嘅暴民，都紛紛棄保潛逃，活脫脫上演「叫人衝，自己鬆」嘅狗熊鬧劇！可見港版國安法真係極速止到咳！

呢嗱！尋日啲死心不息嘅網民，趕喺港版國安法通過前，發起「靜默遊行」，睇嚟連胡適嘅「寧鳴而死，不默而生」都唔buy咯！面對國安法呢把達摩克利斯之劍已高高懸起，叛國禍港嘅洋奴漢奸固然驚到屁滾尿流，語無倫次，惶惶不可終日！啲暴民都由先前嘅熱血勇武，變咗靜靜雞，認低威，五大訴求，心中默流！大家可以想像，港版國安法一通過，睇怕連「靜默遊行」都變「潛水」喇！兄弟爬山，夢中見！

各位街坊，去年六月反修例以來，烈火暴行無日無之，蒙面黑衣人打砸搶燒，四處堵路、縱火，尤其針對佢哋睇唔順眼嘅中資商戶或所謂「藍色」商戶，落咗閘都冇用，一樣暴力撬之、推倒貨架、縱火焚燒，也不理會商舖上面有住戶，是否有老幼殘弱，如此草菅人命，暴行令人髮指！

至於操去大型商場搗亂，如沙田新城市廣場、大埔超級城、又一城商場等，其中又一城兩度被焚，中庭約四層樓高嘅聖誕樹被縱火焚燒，火勢猛烈濃煙熏黑商場天花板，商場圍欄玻璃盡被擊碎，又一城要關閉兩個月維修，冇搞出人命算好好彩！

嗱！數字會說話；自上年六月黑暴以來，整個香港滿目瘡痍，猶如戰亂！阿哥，絕對冇作大，期間有逾五十二公里欄杆及二點一八萬平方米路磚被拆走或破壞；全港累積嘅交通燈總破壞次數約為一千五百九十次。據業界估計，單計修復黑暴破壞嘅維修費及應對額外開支，至少需要二十一億元。

喂！香港呢個「好客之都」變成「恐怖之城」！喺咁惡劣環境下，仲可以營商嗎？睇吓啲國際名店走吓一間、執吓兩間，成個銅鑼灣、尖沙咀旺區，吉舖多到一步一驚心，功夫茶都真係要學詩人咁，以拳頭擂着大地噙着淚問：這裏是我們熟悉的香港嗎？

黑暴期間，零售、餐飲和酒店業造成嘅經濟損失，估計高達一百五十億元，香港都真係「黃台之瓜，何堪再摘」？嗱！港版國安法一通過落實，必震懾反中亂港嘅一眾洋奴漢奸，示威遊行肯定大減，「勾結」外部勢力死路一條！暴民若再玩嘢搗亂只會粉身碎骨而唔再係逢凶化吉，止暴制亂可期，營商環境再現曙光，商人看得到明天，先至放心再投資吖嘛！