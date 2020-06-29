世界視線：疫情示威雙夾擊　大選取消非虛言

民主黨總統參選人、前副總統拜登在競選活動中出現口誤，指新冠肺炎疫情奪去了一億二千萬美國人的性命。別看總統特朗普一副「檢到槍」的架勢，其實他「其言若憾，心實喜之」，因為只有疫情進一步大爆發，他才有藉口延遲甚至取消大選，繼續賴在白宮不走。

聯邦法律明文規定，大選必須在十一月第一個星期一之後的星期二舉行，要作出改動，必須先獲國會通過，即使過了這一關，亦肯定會受到法律挑戰。然而，正常途徑不通，並不代表特朗普沒有空子可鑽。疫情下社交距離持續的情況下，郵寄選票幾乎是唯一確保大選能如期舉行的辦法，偏偏特氏視之如洪水猛獸，一再聲稱將造成舞弊等情況。有人預料，特氏或拒絕承認個別州份的選舉結果，改而援引「各政黨依據各州自訂方式，組成選舉人團」的規定，直接利用選舉人團捧自己上台。

不少人擔心特朗普鋌而走險，藉發動戰爭取消選舉。事實是即使美國參與二戰，大選仍照辦如儀，反而最有機會取消的大選，是一八六○年美國內戰前夕的那一次，這亦解釋了為何特氏不斷為黑人維權運動火上加油，說不定他正盼着再來一場內戰，好讓他以「戰時總統」的身份繼續「主持大局」。

這裏又帶出大選的另一個變數。隨着美國國內局勢愈發動盪，特朗普一旦遇刺該怎麼辦？副總統彭斯暫代總統殆無疑問，但政黨候選人並非公職，如何尋找備胎，政黨有很大自主空間。二○一六年希拉妮被指健康有問題，一度傳出民主黨全國委員會考慮換將，比對共和黨的例子，包括前國務卿鮑威爾等大老已表明不會支持特朗普，或許他們心目中有候補人選。

說來諷刺，特朗普無所不用其極賴在位上，是因為擔心一旦落台將遭到清算，這種情況，通常只有美國指摘的「不民主國家」才會發生。當然，有些「不民主國家」的領導人，是因為清除根深柢固的國家亂象而樹敵無數，反而「民主國家」的領導人卻因為自己失政失德，無法善始善終，兩者根本無法相提並論。