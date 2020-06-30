較早時筆者不斷發文叫停九月立法會選舉的數項理由之一，是在本屆立法會議席建制派佔多數的情況下，完成二十三條立法的內部條件最好，然外部條件很差，因反修例暴亂未平，暴亂中新一屆立法會必令反對派在議席和聲勢上佔上風。

現在中央亮出國安尚方寶劍，然立法會選舉身處的種種極為惡劣的政治環境之基本面並沒有改變，甚至有可能更加惡化，故叫停九月選舉仍然是形勢所必須，是解決香港危難、落實維護國安所必須。這包括如果中央要一鼓作氣，實現二十三條立法，將全國人大制訂的「港版國安法」與香港二十三條立法共同構成「維護國家安全的法律保障體系」的話，那麼叫停九月選舉，在本屆立法會完成二十三條立法，實乃最有利之時機。

香港反對派和某些司法中人已看到「港版國安法」勢在必行後，就忙不迭的鼓吹為二十三條立法設「日落條款」，要求把該法從《基本法》附件三中「摘除」，試圖用二十三條立法「趕走」國安法。然朝廷態度也很明確，這兩個「法」是兩個不同層次的法律，「不能相互取代」，更不存在二十三條立法後，「港版國安法」就被「廢止的問題」。既然如此，二十三條立法和「港版國安法」立法一樣「勢在必行」，那麼延期本屆立法會，叫停九月選舉，在本屆立法會完成此項工作，就是不容錯過的最佳時機。

第一，「港版國安法」的推出是一股強勁的東風，朝廷和香江府衙沒有理由不借東風；第二，叫停九月選舉，可打掉有人藉暴亂奪權的企圖。反對派已作了充分準備，營造了對他們最有利的戰場，朝廷和當局就要見招拆招，關閉這個戰場，落空其部署，粉碎其圖謀，奪回主動權。

第三，在本屆立法會完成二十三條立法之同時，還可進一步完善修改立法會的「議事規則」，壓縮有人在立法會「拉布」、「攬炒」和搗亂破壞的空間，令今後立法會得以正常運作，此乃叫停選舉方能更好選舉也。