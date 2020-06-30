隨着最後一顆北斗衞星日前成功發射並組網，中國的全球衞星導航系統終於完成全面部署，意味着中國擁有真正屬於自己的軍事和民用衞星導航系統，擺脫了受制於他國尤其是美國的難堪局面。過去曾經有人質疑，中國放棄美國的GPS，轉而花費巨資開發自己的導航系統，沒有商業價值，得不償失云云。這種觀點顯然是鼠目寸光，中國想成為真正強國，不僅需要擁有自己的衞星導航系統，而且需要擁有更多獨立自主的科技產業，不管花多少代價也在所不惜。

眾所周知，中國曾經吃過GPS的大虧，包括一九九三年「銀河號事件」，以及九六年台海導彈危機，都是美國在GPS上面搞鬼。吸取了慘痛教訓後，中國才下定決心加快部署屬於自己的衞星導航系統，經過二十多年努力，北斗終大功告成，其功能甚至勝過GPS。預計至今年年底，中國衞星導航產業規模將超過四千億元人民幣，可見發展北斗系統絕非得不償失。

中國改革開放之初，一切以美國為師，久而久之形成一種依賴心理，尤其是科技產業方面，總認為「造不如買、買不如租」，寧願長期向洋人進貢，也不願自主研發，以致仰人鼻息，受人控制。前年中興通訊一遇美國封鎖即陷入「休克」狀態，就是因為晶片及其他核心元器件的供應鏈命門掌握在別人手裏。過去中國一無所有，且備受西方圍堵，尚且成功研發出「兩彈一星」，難道如今連小小晶片也搞不定？

事在人為，中國不是沒有能力研發晶片，只是願不願投入而已。實際上，中國是世界第一製造大國，各種產品早已佔領全球市場，本身也擁有世界最大的半導體市場，如果肯花力氣自主研發，完全沒有必要依賴美國。北斗衞星導航系統的成功，再次印證毛澤東的論斷：「可上九天攬月，可下五洋捉鱉，談笑凱歌還。世上無難事，只要肯登攀。」