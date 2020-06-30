中美博弈，香港變成籌碼，也是磨心，是特區政府積弱，廿多年來埋下的禍根，不過受罪的是香港人，中美貿易戰，暴疫夾擊，還要面對美國制裁的威脅。「港版國安法」引起美國更強硬姿態，參議院日前一致通過《香港自治法案》，可對他們認為損害香港自治的個人及實體施加制裁。而國務卿蓬佩奧亦宣布，將對有份參與的中國官員實施簽證限制，其家屬亦可能受影響。

泛民主派與美爹同一口徑，把「港版國安法」渲染成洪水猛獸，甚麼頭上的屠刀，但對一般市民，不遊行不搞港獨不會受到影響，反而香港商界感到威脅最大的，就是美國對港法案將波及有關官員的家人，可制裁部分公司，甚至是有生意來往的銀行，比早前《香港人權與民主法案》更加狠辣。

美國國務院的聲明指「總統特朗普承諾會懲罰打壓香港自由的中共官員」，這點非常引人質疑，早前特朗普接受美媒專訪，承認因為中美貿易協議，所以暫緩了制裁新疆再教育營相關中國官員，而白宮貿易顧問納瓦羅評論指中國沒有及時公布新冠肺炎疫情，令到中美貿易協議「已結束」，但特朗普旋即補鑊，稱貿協仍然完好無缺，希望中方繼續遵守協議的條款。視錢如命的美國總統，會為所謂香港的自由，與中國「動真格」嗎？兩國交鋒，不斬來使，美國在香港搞風搞雨，弄得暴潮滔天，美國在港使節，一條頭髮都沒有受損，美國還好意思對中國官員出手？難怪中方忍不住也要反制美國官員的簽證。

美國制裁中港只聞樓梯響，一直沒有出招，特氏剩下任期不夠一年，民調顯示連任機會不高，搞這麼多大龍鳳，一年半載未必可收科，難道他坐定粒六連任，可延續這盤棋？似乎他故意刺激北京，觀察及等待反應。若美國陷入戰禍，將取消大選，特氏繼續當總統，誰敢抹殺這可能？