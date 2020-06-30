新冠肺炎疫情稍緩，歐洲有些國家已開放邊境，互通往來了，連疫症患者數目偏高的英國和西班牙都已實行互通，可見出國限制理應減低。不明白香港為何總有這許多阻滯，連商量已久的健康碼也未見實施？長期需要珠三角訂貨出口的貿易商肯定仍受困擾。

傳媒報道，粵港澳三地可以互通的健康碼已商討成事，日內宣布。健康碼目的是方便粵港澳三地可互認，作為通過新冠病毒檢測的證明，即內地的粵康碼、澳門的澳康碼，以及本港即將推出的港康碼。凡拿到健康碼即表示測試結果安全，十四日內有效。

澳門於五月已推出健康碼，做法是首次檢測費用全免，其後收費每次一百八十澳門元，跨境學生及老師可獲七日一次豁免檢測費用。深圳有不少途徑測試，每次一百六十元人民幣。香港則由政府指定診所或醫院檢測，每次收費千多元起至三千元，醫生診療費另計。三地比較，香港收費是異常高昂，有傳媒報道說，原因是香港負責檢測的醫院診所用的是歐、美測試劑，每劑成本價五百元，深圳、澳門用的是內地生產的測試劑，每劑成本不到一百元。

港大深圳醫院院長盧寵茂表示，內地製作測試劑成本較便宜，建議香港可與廣東省政府聯合採購，應可大幅度減低檢測成本，又如分散在不同的實驗室作檢測，因檢測量偏低，令成本增加，如集中到一至兩間實驗室處理，每日做過千個檢測，實驗室有足夠檢測量，可使用自動儀器處理，便能減少人力資源和成本。盧寵茂指國產核酸檢測試劑質量並無問題，港大深圳醫院現時正使用，每次檢測的價錢約為一百七十五元人民幣。

大多數要拿到健康碼通行的人並不介意測試劑是否國產，況且新冠肺炎疫情在全球擴散初期，測試劑供不應求，不少歐洲國家靠的也是內地生產的測試劑，故此應沒有信心問題。要是有人對內地測試劑沒有信心，讓他們多花錢用歐美產品好了，豐儉由人。

有人說健康碼遲遲未能談得攏是因為私隱問題，內地的健康碼要求個人資料太多，香港市民可能抗拒。其實只要在登記前先作聲明，互通的健康碼涉及個人資料交換，誰要使用可先簽署聲明，同意有關資料可供內地和澳門共享，誰要保護私隱不放心透露，可以拒絕登記，問題不就立刻解決了，怎需要拉鋸這麼多時日？

反而市民更關心政府何時開禁，健康碼不再限制在特別批准的幾千個名額，而是全面開放。我們雖不是大機構派去粵、澳工作的專業人士或大老闆，但仍然有個人需要往粵、澳一行。