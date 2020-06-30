反修例黑暴將所有牛鬼蛇神統統現形，當中吃官餉卻反政府最力的香港電台，所作所為同爛果報之流無異，更是令人嘆為觀止。中央看在眼裏，記在心中，怎麼可能會沒有後果，最近港台便成為港府重點整治對象，繼陰陽怪氣的《頭條新聞》幾近摺埋，港府更終止港台為今年七‧一升旗禮和酒會承辦節目製作，為回歸後破天荒第一次。

面係人哋畀，架係自己丟，香港電台若有朝一日被陰乾，不要怪政治打壓，只能怪自己不爭氣。眾所周知，政府工如同鐵飯碗，資源多多，港台員工真正是做又三十六、唔做又三十六，只要不犯錯，員工做到退休再咬長糧又有何難。偏偏有人不知珍惜，甚至是不知自己角色和位置，居然同反中亂港集團沆瀣一氣，一邊吃飯一邊砸鍋。其政論節目完全沒有持平可言，何謂事實也搞不清，肆意抹黑中央、政府和警隊，連「一中」紅線也照踩不誤，納稅人還要年花十億元供養這隻咬心口的狼狗，世界上還有比這更冤枉的事情嗎？

現在好了，港台非要逼港府出手整治不可。別看港台發言人對於七‧一被飛表現得滿不在乎，聲稱往年也是抱住「時間許可做得就做」的心態去接受邀請，但其實酸味撲鼻而來。現在是砍掉七‧一節目製作，很快就會連其他政府「外快」也砍掉，港台愈做愈縮已是寫在牆上。作為納稅人，當然覺得港台死不足惜，甚至早死早着更好。全世界的官媒，哪有如港台這個怪胎一邊吃肉一邊罵娘的呢？正常市民都會認為這個廢柴政府實在太無能，早就應該打掉怪胎，讓它安樂死。省回每年十億元公帑，用來安老扶貧肯定人人贊成，廣播道地皮更可拍賣建屋，為庫房進貢一大筆，何樂而不為？總好過日日對住條頂心杉，還要出錢讓它搞破壞。經一事長一智，廣播處長梁家榮以即將退休為由賴死唔走，下任人選最好為民除害，殺台一了百了。