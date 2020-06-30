美國總統特朗普挖苦中國防疫不力，將新冠肺炎病毒戲稱為「功夫病毒」，可見功夫儼然就是中國文化的象徵。但近年，多位中國武術宗師出戰業餘的搏擊格鬥手，結果一敗塗地，很多時就連還擊一招的機會也沒有。有人因而懷疑，中國武學是浪得虛名，根本沒實戰作用。

話可不能這樣說，據說以往的中國功夫很能打，只是到近代衰微了。我的一位好友年近六十，他說五十年前在上環目睹過一場街頭爭執，一個年約七十的老翁對三個彪形大漢。雙方兩次交手，第一次在一招內，三個大漢便給打倒在地。隨後三人拿出武器，老翁則仍是空手，雙方接戰，三人再次應聲倒地。我的老友說，老翁出手之快，你根本無法看清，隱約覺得兩次都是打中三人的頸部。另一位朋友則說四十年前，在家鄉見過一個鄰居表演輕功，一躍可以跳上四米高的屋頂。

上述神功，筆者無緣親見，只是姑妄聽之，但兩位朋友不像是會騙我的人。中國文化博大精深，今人學不好，不代表古人也沒此能耐。武術我不懂，但對同樣源遠流長的術數卻略懂皮毛。

二○一九年爆發反修例風波，暴動蔓延全港，不少人問何時方能終了。去年夏天，本欄便預言到隆冬時暴亂就會收斂；今年一月，也曾預卜本地新冠肺炎疫情到四月十三日之後，可望平復。兩項預測用的都是中國玄學，結果雖不中亦不遠矣，大抵應比一般的政論者或醫學專家準確。

因此，我不相信中國術數是浪得虛名，但你道我能弄通整套學問的百分之幾？實話告訴你，如果我自評能通百分之零點一，也就是千分之一，那是未免太看得起自己了，說能通萬分之一嘛，則庶幾近矣。武功、玄學、醫術都是中國文化古老相傳的瑰寶，當代人學不好就只能怪自己，學問本身卻是橫無際涯。