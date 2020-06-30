清初顧炎武在《日知錄》有這麼幾句：士當以器識為先。一命為文人，無足觀矣。老朽相信，他所蔑視的是那些無真知、無傲骨、無操守嘅「偽文人」；真文人有血性、良知，此所謂「莫道書生空議論，頭顱擲處血斑斑」是也！

今香港處於衰世，洋奴漢奸輩出、牛鬼蛇神混雜，應該話「一為本土民主前線成員，無足觀矣」！不是嗎？黃台仰、李東昇都係本土民主前線成員，全部喺一七年棄保潛逃走夾唔抖！依家又有個「香港獨立聯盟」召集人陳家駒，據悉佢又棄保潛逃，目前可能匿藏歐洲。最好笑明係喪家狗，仲要喺個人社交網站發貼廢噏無謂，透露佢已離開香港，但並不代表自己已經放棄，希望見證「香港獨立」時可以回港，又呼籲「年輕人要留有用之身離開」云云。

看官，呢啲「叫人衝自己鬆」嘅懦夫，好心唔好廢噏當秘笈啦！你唔講冇人話你啞！一講就正契弟！甚麼「見證香港獨立時可以回來」？這不是癡人說夢嗎？條契弟之輕浮急躁、淺薄無知，其人品之低下，小學雞也不如！

古人說三十而立，現年三十歲嘅陳家駒，卻係三十而廢！廢到無倫，連被控「非法集結」都唔敢勇敢面對，仲無恥話「希望見證香港獨立時可以回港，與港人在『煲底』兌現承諾」；搞「獨立」咁有「大志」，竟然鞋底抹油，褲都來不及着就要潛逃，狼狽成咁嘅狗熊仲充英雄，不笑死人嗎？

三十而廢嘅陳家駒，老朽倒想起魯迅揶揄西班牙文人塞萬提斯筆下嘅唐‧吉訶德，說呢位吉先生，武俠小說看得多，呆了，硬要去學古代游俠，穿一身破甲騎隻瘦馬，帶一個跟丁，遊來遊去，想斬妖服怪，除暴安良。誰知當時世道已非如此古氣盎然，結果吃了許多苦頭，仲受重傷，狼狽回來，死在家裏。這位唐‧吉訶德臨死先知道自己並不是甚麼大俠客！狗熊怎會突變英雄吖！