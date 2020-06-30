歐洲各國新冠肺炎疫情轉趨穩定，暫時未見到有第二波爆發的危機，歐盟亦有感現階段需重啟區內經濟，期望透過經濟復甦改善各國國民生活，離開疫症的陰霾。歐盟下任輪任主席國德國總理默克爾，於德國與法國總統馬克龍會晤，討論歐洲經濟復甦方案。馬克龍的發言人提及，與默克爾會面，除討論經濟復甦方案外，預料會談及應對新冠肺炎疫情進展、環境及其他國際議題。

默克爾之所以第一時間與馬克龍會面，是因為兩國作為歐盟領頭的兩頭馬車，經濟及工業上均可帶動歐盟各國，先探討復甦做法建議，再供歐盟各成員國參考，對復甦經濟深具意義。馬克龍早前亦與荷蘭首相呂特會面，雙方同意繼續接觸化解有關歐盟預算及復甦基金的分歧。默克爾過去提出歐盟成立超過七千五百億歐元重振經濟基金，協助各成員國推動經貿，荷蘭、奧地利、瑞典和丹麥都對基金計劃有保留，馬克龍當然希望先游說荷蘭，再與默克爾討論後續對策，之後才在七月中召開歐盟廿七國領導人特別峰會提出策略。

無論默克爾提出復甦基金能否獲成員國支持，歐洲現面對的，是產品出口問題。原本歐洲不少產品輸往美國，但美國正值疫症爆發第二波時期，消費力弱。單由歐洲各國相互接收所生產的貨品，亦恐怕消化不良，變相經濟生產復甦步伐減慢，各成員國如果取得基金去加快投產，但出路受制，就會造成現金流轉呆滯危機，拖累該國經濟，另輸美產品未來可能面對新增關稅問題。

歐洲不少國家直接與內地有貿易往來，合作會否因未來與歐洲統一復甦計劃，特別是取得復甦基金，增強生產的國家，需要遵守歐盟統一貿易處理的有關約束，無法揮灑自如地與北京發展經貿關係，都是各成員國考慮是否接受成立經濟復甦基金的先決條件，並不是有基金幫助，就會有好前景。