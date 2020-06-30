去年黑暴肆港期間，攬炒派創作了《願榮光歸香港》，被指為「『港獨』之歌」，更被港獨分子妄稱其為「國歌」。該歌曲中「光復香港，時代革命」的英文是「Liberate Hong Kong, revolution of our time」，毫無疑問指推翻政權，危害國家安全，相信必會成為「港版國安法」防範、制止及懲治的目標，表態「光復」「革命」參選者應被DQ；與外部勢力勾結、要求其制裁自己國家與香港的參選者也應被DQ。

過去近一年，黑暴與歌詞的內容相伴而行。暴徒叫囂「光復香港，時代革命」口號，高唱《願榮光歸香港》，讀出《香港臨時政府宣言》，打砸燒中資銀行和商店、建制派議員辦事處；透過化學毒粉、汽油彈、鏹水彈、油漆彈、雷射槍、𠝹刀攻擊警員；以私刑方式毒打愛國愛港的市民；砸爛港鐵站、癱瘓機場、堵塞交通；連續策動多宗炸彈爆炸案，已趨向本土恐怖主義。

去年九月十日晚，香港大球場舉行世界盃亞洲區外圍賽香港隊與伊朗隊的賽事，「獨人」們向現場觀眾派發傳單及《榮光》歌詞，並於開賽前奏唱國歌期間，策動現場觀眾背向球場，高唱《榮光》一曲，試圖壓住中國國歌的聲音。區議會換屆後，有關人士就借區議會平台大肆播「獨」，包括在會議上播《願榮光歸香港》等。

在內外勾結、互相配合下，攬炒派有預謀地計劃、組織、部署一波又一波具顛覆性的暴亂。本港的「港獨」、分裂勢力與美國為首的反華勢力及「台獨」勾結，妄圖通過癱瘓港府管治、製造本港社會亂局，以牽制國家發展大局，進而把「顏色革命」滲透至中國內地。

香港是中華人民共和國的特別行政區。在中國領土中，所謂《願榮光歸香港》、「光復香港，時代革命」意欲何為？不論「港獨」分子怎樣以語言偽術解釋「光復」、「革命」等字眼，相關口號本質便是「港獨」，與擁護《基本法》、效忠中國香港特區的原則大相逕庭。

叫囂「光復香港，時代革命」口號，高唱《願榮光歸香港》的人，明顯是贊同其背後的理念，他們絕對不可能符合擁護《基本法》和效忠香港特區的要求。但去年區議會選舉中門大開，讓這些人可以參選，徹底顛覆了區議會性質。隨着「港版國安法」出台，將上述「港獨」分子拒諸於立法會大門，應是重中之重，港府需拿出決心，告訴攬炒派香港是誰家天下。但直到目前，有少數校長、教師仍然容許，甚至引導學生在校內高唱《願榮光歸香港》歌曲，高喊「光復香港，時代革命」口號，揮舞相關旗幟，是無情、無理、無法，必須予以譴責。

鑑於「光復、革命」的口號及《願榮光歸香港》都有赤裸裸的「港獨」本質，攬炒派試圖以其作為競選綱領，挑戰國家主權，妄圖讓本港「獨立」，製造社會撕裂，危害國家安全，這不能不是「港版國安法」防範、制止和懲治的一個目標。特區政府也應對「港獨」口號和其歌曲進行有效規管。選舉主任亦需要考慮整體情況、按照事實證據嚴格把關，並注意程序公義，不讓有關人等蒙混過關參加選舉。