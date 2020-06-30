功夫茶：國泰管理一鑊泡　愈救愈喎累街坊

「國泰航空，愈做愈燶！」因管理不善而喺全球最佳航空公司排名跌出三甲嘅國泰航空，「冧檔」可期，豈料政府又做慈悲觀世音，甘露一灑，向國泰泵水二百七十三億元，一陣煙𤓓味「咋」一聲升起，媽你媽你好！愈做愈燶本應壽終正寢嘅國泰又復活喇！

嗱！大家都以為獲政府咁積極打救嘅國泰，生生性性，點都會做齣好戲啩？誰知狗改不了吃屎，今趟唔係「搭錯國泰機，隨時冇得飛」，今次係「趕到國泰機，你都喊得一句句」！呢，本報早前獨家踢爆阿聯酋航空因疏忽，導致十一名旅客滯留香港國際機場恐播毒後，連日來滯留人球事件愈爆愈多。逢親呢啲濕滯嘢，又點會冇愈做愈燶嘅國泰份呢？功夫茶懷疑國泰根本係三更出世，亥時（害死）人吖！

是咁的，日前再度爆出一名越南漢滯留機場禁區三個月，呢位越南漢原本三月乘搭國泰航空客機從加拿大飛抵香港再轉機越南，今趟有得飛，搭到國泰機，點知就無端端，簫吹鬈，變做機場人球！就係因為國泰航班延誤趕不上轉機，其後越南封關被迫滯港至今！呢位四十幾歲嘅越漢瞓機場百日，如何打發日子呢？大小二便及梳洗都在機場，當正係五星級的家！

政府見機場禁區人球愈揭愈有，急忙補鑊喺機場設立「隔離區」。有議員就批評有關隔離區並非「正式隔離區」。滯留旅客可自由出入，並到餐廳及廁所等地方，而機場員工亦冇足夠防疫設備，如防護衣物，播疫風險大增。仲有吖，好似呢位越南漢，逗留咗成百日，佢一樣有機會因衞生問題而健康轉差，期間亦有可能不慎染疫再交叉感染傳開去，人人有份，永不落空！國泰有冇安排有關人士每隔七至十四日作一次檢測吖？

都唔使問阿貴咯！服務早已「有口皆悲」嘅國泰，以為將個人球擺喺機場貴賓室任佢碌來碌去就功德圓滿！阿哥，國泰可說是今次越漢滯留事件嘅罪魁禍首！轉機唔掂累死人，任由未檢疫旅客喺貴賓室如無掩雞籠自出自入，成何體統？更係極之冒險及不負責任。如此一間「龍頭航空公司」，愈做愈燶，豈是無因？

見微知著，阿哥，趕到國泰機，又係失失慌！今時今日咁嘅服務態度，難怪股價低殘，昨日一度又挫百分之四，再創○九年金融海嘯後新低，年內股價累瀉逾三成！國泰根本係扶唔起嘅阿斗，政府近三百億元填黑洞，佢又伸手攞保就業，食相難睇，到頭來政府愈救愈喎，國泰「咋」一聲復活，見到就鬼見愁，漫贏得三個字：累街坊！