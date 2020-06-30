正論：立法堵國安漏洞　執法除動亂根源

女媧煉石補青天，特區政府沒有盡到本身的憲制責任，「一國兩制」的發展荒腔走板，暴潮不息，港府闖的禍，中央出手解決。全國人大常委會會議今日閉幕，據報會就「港版國安法」草案進行表決，相信最快七月一日生效實行。當天亦是香港回歸二十三周年，具有雙重意義，象徵特區揭開新的一頁。

反修例示威暴潮纏繞超過一年，對香港治安及社會穩定造成極大損害，也暴露國家安全風險缺口，就是《基本法》廿三條立法遲遲未有進行，內部亂黨及外部勢力不斷搞事，港府又無力止暴制亂，情況緊急。全國人大訂立「港版國安法」的消息公布後，政府官員、建制派以及愛國愛港陣營都表示「渴望已久」，這不單止是他們的聲音，也是大部分香港人的心願，認為香港已經亂夠了，必須盡快立法，讓社會回復秩序。

慈母多敗兒，中央多年來對香港特區態度基本上是包容，但尺度上迹近縱容，影響到了國家安全，最終也要中央親自出手立法。反對派聲稱法例條文缺乏透明度，亦沒有公眾諮詢，這些完全是一派胡言，又不是香港立法會立法，為何要跟隨本地程序？已經給了廿三年時間立法，香港社會不珍惜，兩制蹉跎歲月，一國行使權力撥亂反正，就是要為香港肅清敗類。

網民雖然口硬說歡迎「攬炒」，但這些只是鍵盤戰士吹牛皮，真正亂黨聞立法的態度仿似末日降臨，如喪考妣。消息指，分裂和顛覆國家政權罪行的罰則，會相當嚴厲，甚至可判處死刑。有案在身的紛紛打算逃亡，涉及非法集結罪名的港獨組織高層陳家駒，本來罪成也頂多是數年監禁，但被發現棄保潛逃疑匿藏歐洲，相信是怕了新法例的嚴刑。

「叛國禍港四人幫」之首，壹傳媒黎智英五案七罪纏身，法官直指他有潛逃風險，拒絕更改其保釋條件，想前往美國也不行。網上流傳「港版國安法」啤牌代表五十四人，有消息指是法例打擊目標，黎智英榜上有名之外，還有「李漢奸」民主黨創黨主席李柱銘、被嘲為「民主阿婆」的前政務司司長陳方安生、外號「AV仁」的民主黨前主席何俊仁、「佔中三子」之一的戴耀廷、公民黨主席梁家傑以及香港眾志秘書長黃之鋒等等，名單涵蓋反對派老中青人物，當中黎智英及黃之鋒更被盛傳在七月一日立法生效當天便會首當其衝被捕。黎智英及黃之鋒表示不會因此離港，以他們二人「好事多為」，到底會否被捕，相信是「港版國安法」的試金石。

立法消息震懾反中亂港分子，亦警惕一般市民切勿以身試法，不要越過中央的紅線，不能破壞治安，不可要求香港獨立。近日示威遊行次數及人數逐漸減少，證明這把「尚方寶劍」的威力。法例打擊的是極少數危害國家安全的人，保護的是大多數人正當權利及自由，只要市民遵守國安法，就毋須害怕受法例牽連。普遍商戶對新法例都給予正面反應，守得雲開見月明，暴力示威完全絕迹，市民才可以放心消費，市道才有復甦機會。

外部勢力亦是新法例打擊目標，再不能像以前自出自入，肆無忌憚無事生非。美國政府「無私顯見私」，粗暴干涉中國內政，參議院日前一致通過《香港自治法案》，比早前《香港人權與民主法案》更加狠辣，華府並宣布將對參與削弱香港自治的中國官員實施簽證限制。中國駐美大使館發言人警告，中方將對美國採取必要的反制措施。外交部發言人趙立堅昨日表示，針對美方上述錯誤行徑，中方決定，對在涉港問題上表現惡劣的美方人員實施簽證限制。敵進一步，咄咄逼人，中方若退一步，後面不是海闊天空，而是萬丈深淵。中國有槍有炮，硬起來不會懼怕任何強敵，兵來將擋，來而不往非禮也。

據消息指，「港版國安法」實施，中央屬意特首辦主任陳國基兼任香港國安委秘書長，最快本周內公布。本港警隊亦會設立新部門負責國安執法工作，現任監管處處長劉賜蕙將會出任新增的副處長（國安）一職，坐鎮新部門，高級助理處長（國安）蔡展鵬及助理處長（國安）江學禮擔任副手，統率超過二百人。另外，特區亦會設立「駐港國安公署」，擬定及執行國家安全政策，由一名公安部副部長執掌。萬事俱備，港府亦要加強對各界廣泛宣傳。修訂《逃犯條例》被妖魔化才衍生軒然大波，港府絕對不能重蹈覆轍。

無論立法如何嚴厲，亦須立即執法剷除禍根，才能令「港版國安法」發揮最迫切的效用。律政司頹敗已久，必須大換血，才能承擔捍衞國家安全的重任。「港版國安法」是給特區一個喘息、重生的機會，希望各界可以把危機化為生機，讓香港在紛亂中再出發。