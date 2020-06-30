世界視線：狼牙棒未收阻效　新德里戰意高昂

中印軍隊近期在加勒邁河谷，中方實控線一側爆發流血衝突後，中國國內外不少政治分析均樂觀認為，這是兩軍近年頻頻毆鬥而造成的意外事件，尤其是印度前線軍隊可能「下克上」，違反了莫迪總理與中國鬥而不破的「主和」政策。然而，從印度軍隊事後大規模向邊境增援的行動來看，這場軍事衝突仍是新德里對北京政治博弈的伸延。

事實上，中印衝突並不是單純的邊境糾紛，而是莫迪政府配合美國印太戰略下的一步棋，目的是為國際制裁中國提供口實，促成全球資本大洗牌，把中國的外資引到印度來。印度之所以躊躇滿志，是因為當前中國既遭美國印太戰略圍堵，又受到新冠疫情和台海風波困擾，莫迪認定北京投鼠忌器之下，充其量只敢對印度打一場局部戰爭。

回顧事發當天，跨過實控線夜襲解放軍軍營的比哈爾團，本就是印軍精銳。當一眾官兵冷不防被解放軍用狼牙棒追得漫山逃，連團長都被「玉碎」時，在後方荷槍實彈壓陣的同袍，卻硬生生未發一槍一炮。

何解？因為印軍近期頻頻越過實控線，恐怕就是逼迫解放軍打響第一槍。只要槍聲一響，「國際社會」對中國的經濟制裁自會應聲而來，外資也就順理成章流入印度。但若是比哈爾團先開槍，則國際制裁中國的理據應聲瓦解，印度的戰略意圖全盤化為泡影。

正因為雙方未開一槍，則中方尚未贏，印度也未為輸，下一回合仍待上演。必須要正視的是，印度自二○一七年洞朗對峙以來，已做足了三年的戰爭準備。新德里戰意高昂，數以萬計增援部隊源源開往前線，中印衝突隨時可能由冷兵器的短兵相接，升級至現代化熱戰。只要作戰範圍局限在中印邊境東、西兩端，印度即便是打輸了，仍能換取國際社會杯葛中國，從而攔腰斬斷中國的一帶一路貿易路線，可謂「利大於弊」。只不過，一旦戰爭規模超出印度設想，印軍必將被迫從巴基斯坦邊界抽調主力增援，則自克什米爾以下的印巴爭議地區，就會在巴軍的飛機大炮下門戶大開了。