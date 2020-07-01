神州觀察：作弊頂替贏人生　社會不公與日增

內地官二代男藝人仝卓早前自爆以舞弊手段考入心儀大學後，山東又揭出兩百多人冒名頂替上大學醜聞，可謂一波未平一波又起，一宗惡劣過一宗。然而這還未算完，日前再有內地藝人遭踢爆在職位資格考試中作弊，再聯想到內地各行各業諸多領域近年弄虛作假、剽竊冒充等歪風邪氣日盛，愈來愈令人覺得這個社會正朝着更不公平的方向發展，普通民眾再怎樣努力付出亦換不來美好未來。

據湖南廣電總局發布的通告指，身為內地男團成員的高天鶴去年在某綜藝節目實習後轉為正式員工，但需參加廣播電視播音員主持人資格考試，卻在筆試過程中作弊，目前已被取消考試成績。有指高天鶴的舞弊行為是被一名參與同場考試的人士舉報揭發，更有網絡文章繪聲繪色指高某曾以手機拍下試題傳出去找「槍手」，訊息回傳時忘了靜音，惟監考老師卻假裝沒有發現，懷疑是串通好的，未知真假。

總之對於讀過書上過學的人來說，考場作弊這種事並不算稀奇，收買、串通監考人員亦非沒有可能；關鍵是像高天鶴這種已經擁有一定社會資源或「人生高度」的人，在追求更大人生價值的過程中卻選擇了有違社會公平公正、十分卑鄙無恥的手段，實在不應該。與之同場競爭的人，某些條件可能本就不如他，更要被拋在一個極不公平的位置上，誰能夠欣然接受？更可悲的是，對於更多弱勢群體而言，舉報了別人，也未必就能給自己的命運帶來實質改變，如果這種資格試早就是「內定」好的，舉報者反會因篤爆行業「潛規則」而招來嫉恨，豈不更慘？

事實上，這種「強強聯手」操作在內地社會更普遍，就像此前爆出舞弊醜聞的仝卓，其本身就已是官二代，一出世便含着金鑰匙，人生起點已經優越過許多低下階層，卻還是不知足，非要蠻橫自私地劫掠別人改變命運的機會，令權力與資本的交媾展現得更加赤裸裸。此舉無疑又加劇了階級的固化，及社會資源分配更趨不均，導致更多社會底層人士愈來愈翻身無望，繼續淪為窮二代、窮三代，而權貴階層則更容易成為官二代、官三代，富二代、富三代。

而像山東此前爆出的冒名頂替上大學醜聞，有人欲將之定性為「歷史遺留問題」，以當年的戶籍管理制度鬆懈或片面追求升學率現象說事；更有說不少學生是自願放棄學籍，原因是自身家庭條件差，無法負擔大學費用，不如主動賣了換些好處。其實這種說法本身就是在迴避問題，既未正視教育公平及背後的濫權腐敗，又忽略了教育等社會資源分配不均導致窮人讀不了書、改變不了命運的殘酷事實。