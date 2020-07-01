正論：國安立法日　漢奸逃散時

去民之患，如除心腹之疾。今日是香港回歸廿三周年，若問市民此刻感想，當感恍如隔世。回想一年前的同一日，整個香港一片黑暗，港獨氾濫成災，到處都有暴亂，經濟民生一蹶不振，直到個多月前中央提出《港區國安法》，即時起了震懾之效，終於看見撥亂反正的曙光。

全國人大常委會昨日全票通過港區國安法並納入《基本法》附件三，國家主席習近平簽署主席令予以公布，正式實施。觀乎一班牛鬼蛇神紛紛作鳥獸散，當知此法真的擊中他們要害。

繼壹傳媒黎智英哭喪着臉預言自己有比坐監更嚴重後果、民主黨創黨主席李柱銘忽然反港獨擁廿三條、「民主阿婆」陳方安生借喪女事件乘機收山後，三名小漢奸黃之鋒、羅冠聰、周庭亦不失時機地公布脫離香港眾志，有人明言害怕「十年起計的政治牢獄」，有人坦言「難料自身安危」，有人索性不再參與「國際連結工作」，貪生怕死表露無遺。而香港眾志在三名骨幹逃竄後，亦因難以運作而宣布解散。至於其他港獨組織、學生組織、暴亂派組織甚至龍頭黃店都爭相解散和退出，當日所謂的「核爆也不割席」提也不再提，讓人見識何謂大難臨頭各自飛。

不出手則已，一出手驚人。港區國安法包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動及勾結外國或境外勢力危害國安，其中分裂國家及顛覆國家政權最高可被判終身監禁，而在三個特定情況下中央更可保留管轄權。顯而易見，大小漢奸每罪皆中，「送中」隨時一語成讖，黎智英更灰頭土臉認定條文為他量身訂造，在這樣的情況下，無膽匪類在法例生效前夕一哄而散不足為奇。正如有港區人大常委斷言，法例生效後要起阻嚇和防範作用，令以前搞事的人不敢再搞事，條文從緊從嚴已是寫在牆上。

樹倒猢猻散，牆倒眾人推。看到黃之鋒等人嚇到腳軟，更證法例震懾力驚人。惟最耐人尋味的是，黃之鋒等人之前還在口硬，聲稱「未戰先降，絕不是我的選項」、「一息尚存，抗爭到底」、「保留國際戰線血脈」，甚至一臉囂張揚言為國際擬定制裁中港官員名單，還打着香港眾志的旗號籌款，覬覦立法會議席。這些都是不久前他們寫在「臉書」和面對鏡頭的豪言壯語，不過短短時日即倉皇辭廟，原因是甚麼？

眾所周知，黃之鋒等小漢奸和黎智英一樣都是「為美國而戰」，一年到晚往歐美跑，以獲得美國政客接見為榮，以出席聯合國唱衰「一國兩制」為己任，明目張膽勾結外部勢力顛覆國家搞亂香港。當中黃之鋒更是新生代漢奸中最受美國青睞，曾被美媒捧為「風雲人物」、「大思想家」。而從事分裂國家活動、煽動暴亂在在需財，網上甚至傳聞他以大筆現金購入豪宅，背後金主是誰呼之欲出。

然而不要忘記，外部勢力既可利用大小漢奸以華制華，同樣可以在有政治利益的情況下，對這些棋子棄如敝屣。歷史總是驚人地相似，想當日，美國利用庫爾德族對抗伊斯蘭國，承諾會為他們建國，如今庫爾德族落得甚麼下場，全世界看得一清二楚。今日一眾洋奴漢奸面臨最高刑罰為終身監禁、隨時可以「送中」的港區國安法，長期以來與外部勢力勾結的電話錄音、電郵通訊、錢銀往來等證據不可能完全沒有痕迹。如果說，有人懼怕被洋主子出賣，甚至擔心有關罪證已掌握在中央手裏，因而急急金蟬脫殼，連一手創辦的政黨也毫不猶豫放棄，雖不中亦不遠。

值得注意的是，中央既在香港設立「駐港國安公署」及「維護國家安全委員會」，又指明由特首選定審理國安法的法官名單，一定程度上確保司法不為外部勢力代理人所插手，看似面面俱到。最怕政府內部陽奉陰違，律政司司長鄭若驊便揚言檢控工作不受任何干涉，駐港公署不能指導他們，可知即使立了法、落了戶並不等於萬事大吉。加上外部勢力虎視眈眈，美國兇神惡煞對中港作出制裁，更多更大的挑戰還在後頭。

當然，道路是曲折的，前途是光明的。回歸廿三年，香港亂足廿三年，今日終於迎來了國安法，有望揭開特區新一章，有人形容為二次回歸，絕非誇張。面對國際形勢波譎雲詭，群狼環伺，人們不會天真地以為，有了一條國安法香港就能回復平靜，但只要中央下定決心，沒有事情是做不到的。從一窮二白躍升為世界第二大經濟體；從小米加步槍在韓戰擊退美軍，當知全世界最不能輕視就是中國的決心。現在，就看中央如何執法，切切實實去除心腹大患。

可以說，中央決心留島不留人，港區國安法就如懸在洋奴漢奸頭上的一把刀，能走好走，割席快手，否則後悔已經太遲！