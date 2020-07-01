世界視線：特朗普突然認輸　共和黨如何應對

還有四個多月就到美國大選，總統特朗普的連任希望愈來愈渺茫，支持度落後對手、前副總統拜登的差距愈來愈大。特氏日前在接受霍士新聞專訪時承認，自己可能會在十一月落敗，「拜登可能是美國人的總統」。而據媒體引述特氏的核心幕僚，經歷俄克拉何馬州造勢大會的失敗，特朗普鬥志低迷，甚至曾考慮退選。

特朗普的選情糟糕到甚麼程度？特氏的前政治顧問納伯格指出，按照目前的走勢，特氏不僅會慘敗，更將是在任總統輸得最難看的一位。他表示，如果特朗普的支持度在未來兩星期跌至百分之三十五，他在大選中可能輸給拜登超過四百張選舉人票。

外界一般認為，以特朗普不服輸的性格，他很可能藉疫情危機，甚至不惜發動戰爭，取消或押後大選，就連拜登也公開表示，特朗普會賴在白宮不走，要勞煩軍隊護送離開。最值得玩味的一個細節是，特氏並非接受CNN等「敵對媒體」逼問才作出上述表示，訪問他的不是別人，而是特朗普的好友漢尼提，當時漢尼提問的是特朗普在第二個總統任期有何大計，分明是做球給他上，結果特氏竟說出長對手志氣的頹唐話，跌破不少人的眼鏡。

當然，正所謂兵不厭詐，不排除特氏此舉是故布疑陣，麻痹敵人意志。但不管怎麼說，面對愈發嚴峻的選情，共和黨必須面對一個迫切問題：往何處找特朗普的備胎？副總統彭斯是最就手的選擇，然而以彭斯這幾年緊跟特朗普的程度，選彭斯跟選特朗普沒啥區別，對挽回選情作用有限；至於其他「Never Trumper」，例如在國會彈劾過程中曾公開反對特朗普的羅姆尼，從政經驗充足，但一二年曾敗給奧巴馬，難言勝算。

退一萬步說，即使特朗普退選，他也肯定不甘寂寞，而將在新的候選人背後下指導棋，以他今時今日在共和黨基層的號召力，成事固然不足，敗事卻肯定有餘。此前有傳聞指，一旦面對勸退壓力，特氏今年將不惜自行參選，跟特朗普講「黨內團結」，可謂對牛彈琴。