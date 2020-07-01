功夫茶：走狗有咁耐風流 以後有排你折墮

嘩嘩嘩，慶祝囉，放煙花食燒肉囉，講嘅唔係英超勁旅利物浦等咗三十年先攞聯賽錦標，而係香港市民等足廿三年先至有《港區國家安全法》實施。等特區政府蟻躝咁做嘢，怕且真係要等三十年。

嗱，國家做嘢就真係唔同，三扒兩撥搞掂，尋日《港區國安法》通過，即時列入《基本法》附件三同埋實施，今天七一回歸紀念日，大家聞唔到空氣都特別唔同？梗係啦，以往成班漢奸洋奴，沆瀣一氣，大放狗屁，依家國安法生效，顛覆罪可以判終身監禁，個個即刻變咗喪家之犬，雞飛狗走。

港獨陳家駒走得快好世界，漢奸黎智英孭緊簿，唔使旨意走佬，李漢奸就轉軚贊成二十三條立法，連港英舊電池嘅民主阿婆陳方安生都話唔玩喇，呢兩位八十幾歲，就話驚骨頭脆啫，成班小漢奸十八廿二卜卜脆，都終於知衰，黃之鋒、羅冠聰、周庭及敖卓軒宣布退黨，香港眾志卒之都解散，其他蚊型港獨組織都爭住話停止運作。

漢奸嘅美爹話玩制裁中港，想施壓圍魏救趙，但遠水不能救近火，一日未走得甩，呢班亂臣賊子留喺香港，終日擔驚受怕，計功夫茶話齋，如果真係畀人拉咗坐監，罪有應得，就安心食免費鐵窗飯，香港監獄咁安全，唔怕執番梘會畀人搞後面，反而喺監獄出面，就唔敢講喇！呢班人罪行滔天，如果仲逍遙法外，難保愛國愛港市民唔會以其人之道還施其身，「違法達義」，喊打喊殺，佢哋咁憎差人，有骨氣就唔好向警方求助吖！

過街老鼠，以後日子真係難過，唔好講人身安全，淨係衣食住行都麻煩過人。為咗怕被人認出，就算疫情過去，都要長期戴口罩黑超大大頂帽，直頭冇面見人，衣服梗係唔敢着黑色啦，見過鬼仲唔怕黑咩！民以食為天，之前搞黃色經濟圈，圈內餐廳杯葛內地人同藍絲，撐警歌星都被拒門外，依家立咗國安法，嗰間「龍」字頭嘅冰室立即話退出黃圈喎，又話兄弟爬山，永不割席？乜咁兒戲㗎！風水輪流轉，漢奸洋奴去一般食肆，實被人嗌「過主啦，唔做你生意！」十間有九間係咁，剩低嗰間淨係賣飲品，餓吓餓吓，分分鐘血糖過低，仆倒街頭！住嗰方面更加唔使講，人人恥與漢奸為伍，住邊都被排斥，想租樓買樓，業主都耍手擰頭，執定紙皮瞓街啦，或者天橋底「南亞新村」歡迎你哋！

最後講到出行，唔使旨意投奔美爹喇，聽講坐大飛走佬每位收一百萬元喎，最弊亡命之徒分分鐘喺海中心掟你落海，咁仲好，直截了當，綠色殯葬，免得將來墓碑被人噴漆刑毀。話唔定有人會幫呢班漢奸做銅像放喺維園，好似秦檜像咁畀後世吐口水唾罵。做得漢奸，有咁耐風流，有咁耐折墮！反中亂港有運行，國安立法要你還！