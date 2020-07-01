香港反中亂港之人、港獨分裂分子之所以猖狂無忌了很久，最重要的原因是他們和外部勢力相勾結，認為西方會不顧一切支持他們，而北京一定會非常害怕老美和西方的制裁。很長一段時間，他們的判斷似乎頗準，朝廷對他們與外國相勾結干預香港事務、危害國家主權和安全，的確畏首畏尾、投鼠忌器，至多口頭反對和譴責了事。

這個局面，直到朝廷宣布推出《港區國安法》才扭轉過來。不過，就在公布推出到通過頒布這一個多月的時間裏，反對派和老美、老英還在重施故技，還在舊夢之中，以為他們只要拚命反對、威脅制裁、大肆恐嚇，就能夠讓北京知難而退，放軟手腳。不料，《港區國安法》很硬很辣，幾乎和二○一五年頒布的《國家安全法》相同，是國安法在香港安家落戶，不走樣、不變形的在港實施。

《港區國安法》從制度、機制、人事等方面皆建構得頗為周詳，保障了中央在香港實施該法的執法權、司法權。該法對危害國家安全罪行的嚴重性規定了相匹配的刑罰，具一定的阻嚇力。然而，這不代表萬事大吉，不代表《港區國安法》在港實施就不會遇到阻力、刁難甚至抗拒，畢竟香港「一國兩制」下的司法體系和普通法自成一格，是個「獨立王國」，與國家司法從來就格格不入。

全國性的國安法落戶香港，在某些人眼裏就是外來者，甚至是「不懷好意的外來者」，是「傷害他們既得利益的外來者」，是「搶飯碗的外來者」、「撈過界的外來者」……而這樣的外來者是在他們的重重包圍之中，舉步維艱，深陷泥沼，那些暗槍冷箭來自四面八方。不是嗎？那個律政司司長鄭若驊日前還叫板：雖然律政司內要根據《港區國安法》的規定成立專門部門負責檢控國安案件，但律政司主管的檢控工作不受任何干涉，聲稱駐港國安公署就此「係指導唔到我哋」。

哈哈，該法賦予的國安公署的監督權、指導權，就這樣被鄭若驊直接無視和廢掉，膽子不小呀！