青山依舊在，幾度夕陽紅。今天是香港回歸二十三年周年紀念日，若問港人此時此刻的感受，大概可以用四個字形容：不堪回首。九七回歸時，國家領導人祝福香港「明天會更好」，結果事與願違，香港明天沒有更好，反而愈來愈糟。政治紛擾，社會動盪，經濟低迷，民生凋敝，正是二十三年來的真實寫照。特別是過去一年的黑暴，導致遍地烽煙，滿目瘡痍，不僅不堪回首，簡直慘不忍睹。

有人粗略算過一筆帳，黑暴期間，單是被破壞的公共交通設施維修費就需要二十多億元，而被打砸的港鐵及私人店舖維修費更是不計其數；零售、餐飲、旅遊和酒店等行業直接損失最少達一百五十億元以上，其他行業間接損失更是無法估算。這些還只是有形損失，黑暴對整個社會造成的無形損失尤其是對法治的破壞，才是真正的遺禍無窮。

許多人將目前的經濟困境歸咎於新冠肺炎疫情，其實在疫情爆發之前，香港已被黑暴搞得氣息奄奄，疫情只是壓垮駱駝的最後一根稻草。病毒終會消失，疫情終會過去，但黑暴帶來的巨大創傷和社會撕裂恐怕很難修補。君不見，香港都已淪落到這種地步了，有人還在吹噓甚麼「黃色經濟圈」，如此反智的社會還有藥可救嗎？內地旅客不來，單靠黃絲就能撐起香港嗎？別做夢了，他們連海洋公園也撐不了。

當然，香港淪落到這種地步，中央也須負起部分責任，當「五十年不變」被誤解為「五十年不管」，當高度自治變成放任自流，黑暴的出現也就不足為奇。幸好中央在危急關頭祭出《港區國安法》，雖然姍姍來遲，但總算亡羊補牢。從反對派如喪考妣的反應及暴徒紛紛逃竄，就知道這招擊中他們的要害，只要中央好好利用這把尚方寶劍，就足以斬妖除魔，還市民一個安寧環境，還香港一個朗朗乾坤。這樣的回歸才有意義，這樣的七一才值得慶祝。