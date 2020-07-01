《港區國安法》在千呼萬喚之下趕及在七月一日之前通過，昨日早上在全國人大常委會會議以一百六十二票全票通過，即時列入《基本法》附件三。今天是回歸第二十三年紀念日，香港終於實施國家安全法。本來應該一早做，肩負重大的憲制責任，特區政府拖拖拉拉，等到二十三年後，等到中央忍不住出手立法，對於香港人來說，這條法例實在得來不易，來得太遲。任何法例都有適應期，別聽亂臣賊子危言聳聽，放長雙眼看看法例的實質作用，是在保護市民的人身安全及財產，避免受暴力示威影響，讓香港社會回復正常秩序。

要驚的只是那些禍國禍港之徒，他們聽到立法，反應比起受官媒駁斥，簡直天淵之別，以往還會冷笑置之，現在簡直像喪家之犬、鬥敗公雞，漢奸黎智英五案纏身，極力爭取更改保釋條件，以便前往美國，卻被法庭指他有潛逃風險，拒絕其申請，如意算盤打不響。還有，幾十年扮演民主鬥士的李漢奸，竟然轉軚贊成港府就二十三條立法，高叫反對暴力及反對港獨。無獨有偶，民主阿婆陳方安生發表聲明稱飽受喪女之痛，從公民及政治工作退下來。老的打退堂鼓，嫩的也知驚，香港眾志那群小漢奸及港獨分子，黃之鋒、羅冠聰、周庭及敖卓軒都宣布退黨，最後連眾志也解散，這些人的大動作，證明國安法的作用。

反對派無路可走，惟有指望美爹。美國繼立法干涉香港事務，上周五又用行政手段宣布限制中國官員簽證，中國外交部發言人趙立堅周一宣布反制，對在涉港問題表現惡劣的美方人員限制簽證。美國國務卿蓬佩奧稍後即發表聲明，針對《港區國安法》，停止出口國防設備到香港，又限制出口軍民兩用技術到本港，未來大有可能取消香港特殊待遇。無論影響好與壞，香港掀起新的一頁，冒着敵人的炮火前進吧！