全國人大常委全票通過《港區國安法》後，反中亂港大小頭目個個嚇到腳軟。繼漢奸黎打定輸數預料有比坐監更嚴重後果、李漢奸忽然擁抱廿三條立法、民主阿婆藉喪女之機收山後，香港眾志三名骨幹黃之鋒、羅冠聰、周庭亦宣布脫黨並解散眾志。黃之鋒仍死撐會「以個人身份踐行信念」，其實與羅冠聰一樣語焉不詳；最縮骨的要算周庭，講明「無法再參與將來的國際連結工作」，全面金盆洗手。

哈哈哈，三人以為脫黨就可以保平安，還美其名曰「留住有用之身」好讓自己有個下台階，未免想得太美，而且同「核爆都不割席」背道而馳。還未核爆已急急割席，叫那些受他們煽惑，正在坐牢或即將坐牢的手足情何以堪？

另一港獨嘍囉梁頌恆亦急不及待公布，即日起解散香港民族陣綫香港總部，並遣散包括自己在內的所有香港地區成員，擺明倉皇辭廟，足見國安法威力驚人。現在最大的懸念是，國安法倘沒有追溯期，這班反中亂港頭目和嘍囉是否脫黨就能甩身？觀乎黃之鋒等人仍覬覦立法會議席，中央是否仍要慈悲為懷，放虎歸山？

世不患無法，而患無必行之法。《港區國安法》由特首委任法官，最高刑期為終身監禁，阻嚇力是足夠了，亦看似堵塞了司法庇奸護惡的漏洞，惟法律條文寫得再嚴再好，要是中央沒有切實執行的決心，終究是一紙空文。漢奸黎、黃之鋒等人就是自恃有「國際戰線」撐腰而有恃無恐，漢奸黎急於更改保釋條件就是希望美國打救，要是中央繼續忌憚外部勢力，以放生一干人等以換取外國某些讓步，最終肯定後悔莫及。

反之，若國安法甫在港實施即對漢奸黎、李漢奸、黃之鋒等人執法，既可起殺一儆百之效，更可顯示中央維護國家安全的決心。美國向來欺軟怕硬，中央過去猶豫不決、示人以弱才會導致香港暴亂一發不可收拾，因此必須記取教訓，改弦更張。