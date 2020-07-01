昨日本欄談到中國傳統的武功、玄學、醫術日趨凋零，有堂堂一派的太極拳宗師，竟捱不到業餘搏擊格鬥士三拳，便倒地不起。過去十多年，我大概試過三次因傷風咳嗽而向中醫求診，竟然沒有一次能成功止咳，最後惟有乞靈於西醫。但自己年輕時，確曾見識過高明中醫師的手段。

今日不少看相、算命的專家形同兒戲。記得約三十年前，我因好奇而跟同學去請一位盲人術數師算命，報出自己的出生年、月、日、時後，對方一句也沒問及我的背景，就逕直說我提供的出生時辰應該有錯。我說：「沒可能吧？」回家後跟父母談起，原來自己確實是在另一個時辰出世。這就是上一代中國玄學業者的水平，跟這一代比起來，恍如隔世。

慢說易經、六壬、皇極數這類高等玄學，當代人的水準其實已經低到就連一支籤也未必能解通，捉錯用神者比比皆是。早前，本報記者到黃大仙祠求問香港黑暴問題何日終了，結果得下下籤，名為「劉基歸隱」。不少人憂心忡忡，說暴亂者定然會使香港凶禍連連。

筆者當時已指出，該籤既問黑暴，則反對派領袖或暴亂頭子才是主角，應凶運者該是他們，而非香港。言猶在耳，如今「叛國禍港四人幫」中的兩人，一個宣布會退出政治活動，一個則支持為《基本法》第二十三條立法。此外，一位有「國師」之稱的反對派政客聲言不再參與社會運動，黃之鋒、羅冠聰等人，也剛卸下了反對組織香港眾志的職務。

觀乎一眾跳樑小丑匆匆遁逃的表現，沒有比大仙籤中「歸隱」二字更能形容得貼切、精準。籤文一出，天機隱然在現，端視你是否能夠讀出，如果以為劉基是指特區政府或警隊「一哥」，預示他們要歸隱，呵呵！那便是張冠李戴了。