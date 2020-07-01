以市價四九折推售嘅綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，以及上期長沙灣麗翠苑重售單位日前開始揀樓，提供逾三千七百個單位。房屋署日前邀請約八十名中籤者揀樓，最終僅約三十人到場，反應冷淡。

綠置居係房委會於二○一五年中推出嘅資助房屋計劃，此計劃下每年會抽出指定嘅在建公屋項目，並出售給主要為現有公屋租戶及合資格「綠表」人士，單位定價比傳統居屋仲要平。計劃回應咗長遠房屋策略中，有關豐富資助自置居所形式嘅大方向；除協助「綠表」人士自置居所外，同時藉此透過「一換一」騰出原有公屋單位給正在等候公屋單位編配嘅家庭。

綠置居原意係唔錯，起初大受歡迎，因為一旦被抽中，得以比市價低成一半嘅樓價置業做屋主，都會覺得好似中咗六合彩咁高興！

之但係約二十名綠置居計劃旗下嘅麗翠苑業主，趁綠置居首日揀樓到售樓處「踩場」。佢哋買到平價樓，因乜事咁勞氣？這批業主帶同橫額和標語到場請願，批評綠置居質素差，標語一字一淚，甚麼「賣完樓闊佬懶理」、「收走公屋，換間爛屋」等，有業主苦訴入伙不足一年，就發現屋苑大部分設施均已破損；有啲就怒斥入住單位後經歷兩次屎水倒灌。而管理方面更是一塌糊塗，好似渠常爛、走廊常堆滿垃圾甚至有鼠蹤，新樓都好似廿幾年樓。

小市民用盡畢生積蓄，死慳死抵，諗住置業安居，從此不必為「房事」揪心，每日瞓醒，推窗但見「麗景入眼簾，翠苑好鳥飛」，點知係一場噩夢，仲衰過住公屋！房委會有大把盈利，綠置居業主都要交管理費，而運房局局長陳帆身兼房委會主席，今趟小業主嘅投訴，必須正視，有問題嘅單位應第一時間幫業主執番正，周圍環境更不能掉以輕心，綠置居變「鼠患催」實在大殺風景，而夏天到了，更應注意衞生，陳帆局長唔該做嘢！