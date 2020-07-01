《港區國安法》出台了，過去幾天的香港很熱鬧，從唱衰掌門李柱銘到民主阿婆陳方安生，不是忙着轉軚支持一國兩制，便是人到八十忽然頓悟需要休息，連自決派九流「學者」亦忙着宣稱退出社運，一時之間，領軍搞事的頭面人物個個轉身要「洗白」，他們的目的當然是謀脫身，只是這一次恐怕難以如願！

現在的香港毫無疑問是世界一大焦點，吸睛程度與二○一四年佔中、去年黑暴，甚至九七年回歸都有得一比！美國國會更緊張，聲稱研究改變《美港關係法》，要取消香港的特殊關稅地位，然後是國務卿蓬佩奧幾乎天天把香港掛在嘴邊。美國狂打香港牌，當然是延續特朗普選戰的政治需要。

不過，全國人大常委會審議《港區國安法》一點也不受美國狂出招影響，到了這個時候，香港的禍港派（包括港獨派、自決派、攬炒派、反共派、邪教組織等）不安到頂了，就在國安法出台前夕，雙老行動了，漢奸李柱銘及政治變色龍陳方安生各打一牌，前者接受外媒訪問轉軚支持一國兩制，又與攬炒派劃清界線；後者乾脆表示退出政壇，招數簡單，聲明更以家事攞同情分。

雙老表態震撼黑暴陣營，也加劇了禍港首腦、黑暴打手的信心危機，連領頭羊都拔足逃遁了，羊牯們要怎辦？最好笑的是，美國、英國政界至今沒有對他們在香港的兩個代言人的新動向置評，時與人都敏感，明白未？

被出賣、被用完即丟，種種感覺近日充斥網絡，從「很高興與年輕人一齊戰鬥」到一句不說離場，果然是昨日之言不可靠，今日之行更寒心！有黑暴少年醒悟了，「現在才知，所謂把牢底坐穿根本是屁話，看準風向才是叻人秘訣」。只是，搞事雙老似乎看錯了政局，也看不通中央要根除港獨自決以及教育、公共行政的禍源，這一次是要連根拔起，求甩身？太遲了。