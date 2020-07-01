中國「北斗三號」最後一顆人造衞星上周發射成功，成為繼美國之後可提供覆蓋全球定位服務的國家。日後北斗導航將能為大數據提供支援，推動各種民間及商業模式的發展，創造群眾優質生活及經濟機遇。

當說到全球定位服務，下意識就會諗到「GPS」三個字母，亦即是「Global Positioning System（全球定位系統）」的簡稱。也許，很多人沒有注意，其服務是由美國空軍太空司令部所營運的。於上世紀七十年代，美國政府出於軍事考慮，開發定位系統，主要為其導彈防衞網絡提供導航。

到一九八三年，大韓航空班機偏離航線而誤闖蘇聯領空，防空人員誤判為軍用偵察機而將其擊落，造成全機超過二百人罹難。有見及此，時任美國總統列根宣布開放「全球定位系統」予民間使用，尤以當時的航運業最能受惠。不過，對於中國來說，長期使用外國提供的定位服務，不免會對自身科技的發展帶來不確定因素。

早於上世紀九十年代，中國的航天發展已聚焦至自主研發的導航系統，並分三個重要階段循序漸進。於二○○三年前後，有三顆人造衞星發射進入軌道組成「北斗一號」，當時已能為全中國提供精準的定位。到二○一二年，「北斗二號」成功由十六顆衞星建構完成，覆蓋範圍達到亞太的廣泛地區。至於上周所發射的衞星，則是填補之前所剩餘的間隙，達到全球全方位的多層覆蓋水平，亦宣告「北斗三號」最終落實完成。

「北斗三號」由三十顆人造衞星所組成，配合地面基站的建設，能為用戶提供定位、授時及測速的服務。翻查資料顯示，民用定位的精準度能達到十公尺，授時則為十億分之一秒，而測速亦可達到每秒二十厘米。配合日後陸續興起的「5G」技術，將能實現眾多實時的導航應用，包括無人駕駛、智能物流及自動製造等。

在內地，科研業界會經常說到一句話：「要做就要做到極致，要活就要活得自由」，故我們的科研人員多年以來，均潛心於解決過分依賴國外技術的困境。事實上，「北斗三號」比美國的「全球定位系統」更為精細，甚至在應用方面可說是領先數年。根據報道指出，若然裝配北斗的高精度系統，就能閉着眼睛將大部分車輛開到任何人的跟前。

對於祖國科研成就的進步，我們固然感到自豪及欣慰，但作為國人也不能過於自滿。相比航天科技領先半世紀的美國來說，中國還有一段頗長的道路需要奮鬥，而民間科學精神的培養還需多下苦功。看看來自南非的發明家馬斯克，在美國成立企業發展民營航天技術，亦於早前成功完成第一次載人的任務。美國優勝之處，是能鼓勵社會潛在的冒險精神，做到官民多元發展科研，此乃中國仍需努力的地方。

當然，「在科學上沒有平坦的大道，只有不畏勞苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望達到光輝的頂點」。只願祖國科研成就能夠繼續向前，民間積聚更多啟發意念，帶領我們大眾走向更高的台階。