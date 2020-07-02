正論：一劍不封喉　威信必蕩然

回歸廿三年，廿三條缺席廿三年，直到《港區國安法》頒布落實，特區等了廿三年才終於有相類於廿三條的法例。顯而易見，法例一出必須一劍封喉，一矢中的，快狠準徹底打垮反中亂港勢力，可惜法例雖然對洋奴漢奸大收震懾之效，但對於頑固無知的示威者及暴徒仍未奏效。昨日又有大批暴徒趁七一上街搞事，堵路縱火襲警搶犯無惡不作，警方執法一如以往被動拖拉，繼續「點指兵兵」，沒有運用包抄戰術，結果是少數人被捕，大多數人逍遙法外。犯法代價輕微，亂象沒完沒了，港府執法無能，中央威信勢必受挫。

港區國安法在六月三十日深夜十一時刊憲生效，昨日的七一遊行便成為法例是否具阻嚇力的試金石。儘管民陣因為上訴被駁回而「縮沙」不舉辦遊行，但大批猶如「街頭老鼠」的示威者及暴徒依然上街鬧事，更有人高舉及藏有港獨標語而被警方以涉嫌觸犯國安法拘捕，另有多名反對派政客因阻差辦公、非法集結等被捕。

饒是如此，過萬人仍然不肯善罷甘休，在港島游竄，既霸佔行車路阻塞交通，又在路上掘磚縱火焚燒雜物，在馬路布下鐵釘陣欲製造交通意外一鑊熟，更有人向藍店投擲汽油彈。最令人髮指的是，有警員對暴徒執法，其他暴徒竟然再次施展「私了」及「搶犯」故技，用利器、磚頭、雨傘襲警後逃脫，更有暴徒駕駛電單車撞向警員，迹近瘋狂；即使警方出動到催淚彈、水炮車、裝甲車，暴徒就是不怕，可見國安法在這班街頭老鼠眼中形同廢紙。

無可否認，對於長期幹下大量分裂國家、勾結外部勢力等罪行的頭號漢奸來說，條例最高刑罰為終身監禁，嚴重個案中央更可保留管轄權，有機會移送內地審訊，的確夠辣夠阻嚇力，否則老漢奸李柱銘、陳方安生之流，以及新生代漢奸黃之鋒等人，怎會不繼續狐假虎威死撐，反而紛紛趕在法例生效前「急流勇退」？惟頭面人物雖然知驚，但無知者無懼，對於一些冥頑不靈、幼稚衝動的年輕人，以及反中仇共深入骨髓的黑暴，國安法非但沒有嚇怕他們，反而激起他們以身試法的陰暗心理。造成這種局面，同警方執法未夠果斷、不夠快狠準脫不了干係。

這樣說絕非無的放矢。昨日警方拘捕約三百七十人，人數算是比前多，但僅十人涉嫌違反國安法被捕，根本不成比例。事實上，警方在戰術運用上依然無甚變化，欠缺包抄戰術，來來去去都是同樣板斧，驅散之後還是驅散，防暴警員一身重型裝備亦難以靈活追截暴徒，反而有警員被追打受傷。當港澳辦都說明造謠太子站打死人者可構成犯罪，造謠尚且如此，為何在回歸廿三年當日走上街頭暴亂、縱火、襲警、破壞、恐襲、反中亂港的暴徒不是？為何不一律以國安法拘捕？一味驅而不散，點指兵兵，和過去執法沒有兩樣，對暴徒有何阻嚇力？這就難怪，身繫五案七罪的壹傳媒黎智英死到臨頭仍然口硬，現身街站示威，說穿了，正是警方執法不夠強硬也。

掃帚不到，灰塵照例不會自己跑掉。今次中央下定決心終結特區亂局，頂着外部勢力的制裁威嚇強硬起來，在廿三條空白了廿三年後頒布港區國安法堵塞漏洞，用心不可謂不良苦，但若然港府不配合，或陽奉陰違，或兩面三刀，或心慈手軟，條例威力必然大打折扣，加上司法向來包庇反中亂港人士，律政司甚至多次放生，更是令人心存疑慮。不難估計，昨日的被捕人士當中，由於絕大部分並非干犯國安法，到頭來多是無罪獲釋或輕判了事，香港亂象伊於胡底真是天曉得。商戶還要面對隨時落閘甚至遭暴徒「裝修」之苦，投資者還要面對不穩定社會環境，小市民還要面對動輒被人「私了」，對特區的經濟和民心打擊極大。繼續下去，不用美國出手制裁，香港國際金融中心的地位亦隨時不保。

別以為這是危言聳聽。律政司司長鄭若驊昨日面見傳媒解釋國安法，儘管滿口擁護立法，但一說到關鍵問題即惟恐反對派不悅，例如港區國安法規定罪成人士喪失參選資格，被問及禁選的時效為多久，鄭若驊即模棱兩可，含糊反問「應該可被視為終身？」且不忘強調不會因為說了某句話或做了某件事而喪失資格，與其說是解釋法例，不如說是幫反中亂港人士開脫。上樑不正下樑歪，有其身不正的司長，律政司放生暴徒更得心應手，由律政司檢控觸犯國安法人士有甚麼結果，實在不容樂觀。

開弓沒有回頭箭。港區國安法是天子賜予的尚方寶劍，寶劍出鞘便應一劍封喉，例不虛發，這樣才有震懾力，才能斬妖除魔。要是手執寶劍之人一味亂舞，虛晃一招就此打住，再鋒利的劍也同生銹無異。可以斷言，昨日的亂象只是反對派試水溫，一旦知道當局的底線原來如此寬鬆，黑暴必會捲土重來。尤其是九月立法會選舉將至，反對派至今仍大做「35+」的春秋大夢，更藉國安法妖言惑眾，抹黑為一國一制，目的便是煽惑人心，催谷暴亂再起，要年輕人繼續充當他們的爛頭蟀，為選舉奪權造勢。明乎此，警方執法必須強硬，司法審判必須快而嚴厲，判刑必須具阻嚇力，國安法必須對反中亂港勢力一招了，否則條文再嚴也是形同虛設。

說到底，對敵人仁慈，即是對自己殘忍。點指兵兵式執法，捉一些放更多，只會事倍功半，香港只會繼續沉淪，中央威信蕩然無存，惟有嚴刑峻法，方能在亂世之中力挽狂瀾。長痛不如短痛，既然暴徒堅持反中亂港，堅持經一事也不長一智，就該讓他們求仁得仁受到慘痛教訓，接受法律制裁，一味溫溫吞吞，以為伸出橄欖枝就能感化敵人，這不是慈悲為懷，這是愚不可及。

正如毛澤東所說，「決定戰爭勝負的是人，而不是物。」法律只是工具，由人去強硬執法才是決勝關鍵。