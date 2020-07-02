世界視線：華盛頓出手制裁　北京要準備鬥爭

全國人大常委會全票通過《港區國安法》納入《基本法》附件三，堵塞香港作為國家安全缺口的漏洞。美國國務卿蓬佩奧事前宣布停止向香港出口國防設備及軍民兩用技術，商務部長羅斯同日亦宣布，撤銷香港的特殊地位及暫停出口許可證豁免，並評估取消差別待遇。

一般認為，美國對香港的制裁，象徵意義高於實際。有專家指出，今次制裁針對的並非香港主流出口產品，而去年美國出口至香港的產品中，只有百分之一需要得到出口許可。

不管是對香港還是對中國，華府迄今為止的制裁措施，尚未達到「傷筋動骨」的程度，正如之前美國宣布對參與削弱香港自治的中共官員實施簽證限制，但據外媒報道，受影響官員少於十人。當然，美國政府也可以進一步出手，凍結中國官員及其家屬在美國的資產，但如此一來，在客觀上恰好協助北京清理貪官。事實上，中美去年底才簽署第一階段貿易協議，本來是特朗普最能向選民拿得出手的「成績表」，跟中國的鬥爭升級到無可挽回的地步前，自然得先掂量掂量。

不管怎麼說，中美之間的新冷戰已然展開，以美國為首的西方社會藉港區國安法挑事，正是當年美蘇冷戰期間以意識形態劃界的翻版，只可惜今時不同往日，老美的號召力大不如前。就在美國展現強硬姿態的同時，日本和歐盟儘管也作出嚴厲措詞的反應，但也僅僅停留在口頭層面，而且都沒有把話說死，更未有跟隨美國對中國及香港實施制裁。英國外相藍韜文則表示，會跟歐盟、七國集團等一起在聯合國人權理事會提出相關議題。眾所周知，理事會的成員包括多個發展中國家，華府就因不滿其「反美」立場而退出，英國人將聯合國人權理事會「擺上枱」，堪稱「乖巧」。

狹路相逢勇者勝，面對華府步步進逼，北京應隨時準備作出反制。事實上，北京手中的牌很多，美企在澳門的賭牌是否獲續期固然是一個，根據美國前國安顧問博爾頓的新書，特朗普「跪求」中國多買美國農產品，顯示這也是老美的軟肋所在。