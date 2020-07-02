神州觀察：武統愈趨成現實　台獨豈有好下場

隨着《港區國安法》正式刊憲實施，香港曠日持久的反修例黑暴運動有望被全面遏止，令民生重回正軌。更重要的是，此舉從法律和制度上堵住了香港維護國家安全的漏洞，使得境內外反中亂港勢力從此無所遁形，分裂國家、顛覆國家政權等圖謀難再得逞。由此亦讓人聯想到海峽對岸的台獨分裂行徑日盛，令武統台灣愈趨成為現實，屆時台獨分子是打算用掃帚迎戰，還是像香港一眾漢奸賣國賊那樣，大難臨頭之際驚慌失措？

網上最近熱傳一份香港民主派人士「逃亡名單」，被內地官媒喻為「叛國禍港四人幫」的黎智英、李柱銘、陳方安生及何俊仁均榜上有名，還有「新一代漢奸」黃之鋒、羅冠聰及「佔中三子」之一的戴耀廷等五十四人，剛好湊成一副「啤牌」。這些人近日紛紛在玩「隱退」、「解散組織」或「申請離境」等把戲，以圖逃過法律制裁，只是駐港部隊近日正在舉行三軍演練，模擬追捕逃犯，想必這群新老漢奸沒那麼容易走脫。

同樣地，台灣當局早前亦聲稱有「機密的計劃」為蔡英文備好了出逃路線，因為解放軍一旦發起武統，留下來必成炮灰，做了俘虜則更難看。但正如大陸國台辦所說，如果你不搞台獨，有甚麼可怕的？台灣當局若是能認清形勢，重回「九二共識」的基礎上來，讓兩岸太太平平，又何至於走到兵戎相見、同胞相殘的地步？況且坊間盛傳解放軍早已制訂好對台「斬首行動」，搞台獨將面臨怎樣的下場，不問可知，以致兩年前解放軍在台海發起實彈演習，蔡英文「不顧勸阻」執意出訪非洲「友邦」，就被指是避難之舉。

北京當局一再警告稱，台獨是死路一條，如同在懸崖邊上飆車，一不小心就將車毀人亡，「基礎不牢」就會「地動山搖」；北京並且提出了「一國兩制台灣方案」新構想，結果不是被台灣當局一口拒絕，就是當作耳邊風，愛理不理；這次《港區國安法》的實施更讓蔡英文得出了「一國兩制不可行」的結論，又稱會對香港民眾提供人道協助，再度將亂港黑手伸了過來，堪稱死性不改。當然，台灣敢這麼做不是沒有「底氣」，因為長久以來都有美國撐腰，挾洋自重、以武拒統的套路玩得十分熟練。

全世界都有一個「共識」，就是認為台灣問題始終繞不開美國，但這種「老皇曆」究竟會翻到甚麼時候，美軍是否能永遠阻止大陸武統台灣，只怕他們自己也搞不清楚。可以見到，近年隨着大陸經濟、軍事等綜合實力的增強，捍衞國家領土主權完整，打擊台獨、港獨等分裂行徑的決心和訴求亦在不斷提升，這也是大國崛起的必然趨勢，沒甚麼好懷疑。