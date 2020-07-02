功夫茶：步操跟足英國佬　公僕戀殖太離譜

香港回歸廿三年，特區政府渾渾噩噩，一國兩制荒腔走板，示威暴潮搞到社會立立亂，靠本地紀律部隊止暴制亂，點知成年都收唔到科，又話亞洲最優秀，薪高糧準，交唔出應有成績，唔通揸流攤？全港市民都想知點解，本報獨家揭發，其中一個原因，咪就係殖民地陰魂不散，紀律部隊咁多年死都唔行「正步」囉！

香港五大紀律部隊都會進行步操，大部分都係使用英式步操，呢樣嘢真係離晒譜，九七之前就話鬼佬揸莊冇得揀，依家自己中國人當家作主，點解仲要長他人志氣，滅自己威風？唔通英式係凌波微步，學咗變輕功識飛？槍林彈雨來去自如，殺敵取首級自己絲毫無損？如果係咁，英國佬就天下無敵啦，使鬼幾十年來國運直下，由日不落國淪落到夕陽帝國啦！

英國每況愈下，中國國運就蒸蒸日上，軍力不斷增強，戰狼噏出來唔打得都嚇得。唔係賣花讚花香，中國自己都有步操方式，唔使學鬼佬嗰套。功夫茶話畀大家知，中式步操常用的步法就叫做「正步」，擺手邁步都同英式大有分別，外行人就話唔知啫，呃唔到行家嘅！中國人行英式步，失禮死人！

「正步」唔係乜嘢絕世武功，要學要練有幾難啊，操幾堂都見得人啦，計功夫茶話齋，成件事得一個字「懶」。紀律部隊管理層因循守舊，不思變革，用咗幾十年嗰套，改朝換代都冇諗過改，政治敏感度衰過BB班，依家畀人鬧戀殖，警隊、消防、海關同埋懲教署竟然死不悔改，講到明冇意思改用中式步操，而管理佢哋嘅保安局，冇好好睇住下面嘅人，反而同樣話冇意思檢討喎！只有入境處考慮與時並進，加入中式步操，曾經公開表演添！入境處改得到，其他紀律部隊仲有乜理由推三推四呢？

紀律部隊好多管理層都經歷過港英時代，拜完關二哥，轉頭就掛住事頭婆，繼續用殖民地嗰套，瓜田李下，難免畀人「雙重效忠」感覺。大嘅唔做好，細嘅有樣學樣，香港有好多青少年制服團隊，超過九成都學紀律部隊用英式步操。呢班細路仔，加入團隊就想學習紀律，點知耳濡目染，容乜易愛上英國佬嗰套？黃皮白心，大個又點會有歸屬感，點會效忠國家吖？

後生仔一個二個走去認賊作父，叩拜美爹。特區人心未回歸，政府冇帶頭做好榜樣，內部港英餘孽未清除，戀殖歪風吹遍官場，睇見都眼冤。香港係中華人民共和國領土，紀律部隊唔跟國家嗰套，簡直離譜，大逆不道！嗱嗱嗱，依家人人講國家安全，崇洋媚外唔會有前途，紀律部隊要識做啊！