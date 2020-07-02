《港區國安法》一出，港獨組織便崩析瓦解，附從者也作鳥獸散，餘下的只是無知的中學生和還想頑抗的少數。他們在試《港區國安法》的執法力量。只要警方堅持，並以違反國安法拘捕犯事者，叛逆分子只會找地方藏匿以至潛逃。其餘的散兵游勇盲闖一個便捉一個，或許不止三、五天，但不足一個月反國安法或各種反政府反中國的活動便會銷聲匿迹。一紙國安法便把從二○一二年反國教開始的反政府運動和暴動鎮壓下來，香港回復安穩。

令人嘆息的是，是甚麼導致這八年動亂愈演愈烈，把香港的價值、資產與形象肆意破壞。如今從頭修復，損失是多大？人心的破壞、社會的撕裂又豈是容易修補呢？上一任警務處處長盧偉聰，與責無旁貸的特首林鄭月娥的罪孽是如何深重！

《港區國安法》出台只是建立一個新的法制法治基礎，效力如何決定於執行的力度。這便要看特區有關組織的能力如何，也有賴中央政府的監督指引。

第一步，當然是對付現時猖獗的港獨。從藏有港獨旗幟、標語，包括「光復」、「革命」，和邪教的「天滅中共」口號，都可能觸犯國安法，需要刑拘治罪。這便可以把社會上與網絡的港獨活動全面鎮壓掉，還香港市面的平和安穩。示威遊行也不能作為港獨宣傳的掩護，一旦出現港獨象徵，示威遊行便變成與港獨合作，犯上國安法，參與者、組織者也便犯法。這樣誰還敢組織反政府的示威遊行呢？

第二步是追究有關涉及港獨的組織。從政黨開始，包括林林總總在近年出現的政治組織、地區組織，各類不同名目的組合，以及大學、中學正式或非正式的組織。香港不少的大學學生會支持、參與暴亂，公開主張、宣傳港獨或類似言論，均應按國安法的標準審查，和把主事者拘捕治罪。一直參與動亂的邪教，亦不可能逍遙法網之外。這應該是按國安法的標準來作全面的清理整頓。

第三步是中央與特區聯手，挖掘外國及境外勢力訓練、資助的有關在港組織和人士，對外國境外情治人員嚴加監視，以防本地人士與之勾結。

《港區國安法》已經不是太嚴厲，一是沒有追溯力，使一大批港獨分子和支持者可以脫罪。二是把主要的管轄權歸特區政府，讓頗有問題的特區司法制度負責審判，沿用英國的普通法案例，使判案的考慮根據和程序還依英國而非中國，如重刑只是無期徒刑而非中國內地的死刑。

即使如此，國安法應足以震懾叛逆，保香港安穩，也拒敵於國門之外。