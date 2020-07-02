一個行動的意義超過一百句口號、一百篇文章。《港區國安法》頒布後，行動要快、要準、要狠，方能達到迅速堵住國安漏洞、震懾反中亂港之人勾結外國勢力危害國家安全的效果，才能為國安法立威。法無威不立，行動要快、要準、要狠是立威不二法門。

香港反中亂港之人、「港獨」分裂分子勾結外國勢力危害國家和香港安全由來已久，他們的犯罪行為和活動數量驚人，有的是在光天化日之下，有的是在密謀暗室之中，要說證據早已眾目睽睽，或由朝廷和香江府衙掌握。憑着這些，朝廷和香江府衙已經可以立刻採取抓捕行動，完成檢控，送上法庭，施以法律懲處毫不困難。

然而，日前頒布的《港區國安法》，沒有表明其施行期與二○一五年頒布的全國性的《國家安全法》同步，如此似乎就不能對反修例暴亂中干犯了相關罪行的人採取法律行動；如此，該法頒布後的快、準、狠的法律行動就只好落空，《港區國安法》的威力大打折扣也。那些干犯了危害國家安全罪的人，只要「從此收手」就能逸出法網。

然而，這些人是不會洗心革面的，他們中的一些人實乃暫時裝死躺下，仍會「窺測方向，以求一逞」。因此，朝廷和香江府衙要保持高度戒備，一發現有人覺得「躲過風聲」，試圖冒頭，就要迅速行動，對他們「老帳新帳一起算」，加重刑罰，不能有絲毫心軟和鬆懈也。

人們有這樣的擔憂，是因為《港區國安法》畢竟不是《國家安全法》在香港的「直接實施」，其中要經「一國兩制」下的香港特區另行一套的行政、立法、司法體系的「過濾」和所謂「適應化」。國家機關在香港行使執法權、司法權的過程中，一定會遇到重重阻力，有人陽奉陰違，明頂暗抗，有人想把《港區國安法》架空或「拆爛污」，想藉此挑動「中港矛盾」，破壞中央與地方的關係，煽惑民意「仇共反中」，製造風波動亂。

毫無疑問，維護國安和反維護國安的鬥爭，將進入新階段也。