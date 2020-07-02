《港區國安法》一出，反中亂港陣營頓時一片雞飛狗跳。李漢奸忽然擁抱《基本法》二十三條、民主阿婆宣布退出政壇，連被本土派封為「國師」的陳雲亦聲稱退出社運，真可謂天下奇聞。老漢奸紛紛退縮，小漢奸更是驚慌失措，香港眾志等港獨組織相繼解散，甚至黃店亦陸續退出所謂的「黃色經濟圈」，他們當初信誓旦旦「永不割席」，而今安在哉？

天下武功，唯快不破，真正的高手不需要甚麼花招，一招就足以制敵。中央在香港問題上一直隱忍不發，反中亂港陣營視之為軟弱可欺，因此愈發囂張，得寸進尺，殊不知中央不鳴則已，一鳴驚人，一招國安法就擊中要害，反中亂港陣營連還手的機會也沒有，只剩一片哀聲。最好笑的是，那班反對派政客至今還在死撐，聲稱港區國安法的通過等同向一國兩制發「死亡證」，更指立法過程未有諮詢公眾，亦沒有經過立法會云云。看來他們是真無知，而不是扮無知，國安法是全國性法律，是國家層面的大事，諮詢公眾能怎樣？經過立法會又如何？難道反對派政客以為自己能夠凌駕全國人大？

形勢比人強，港區國安法實施之後，所有牛鬼蛇神都將無所遁形，李漢奸之流尚且淆底退縮，反對派政客死撐又有甚麼用。實際上，根據港區國安法列明的四類罪行，不少反對派政客的言行明顯觸犯法例，尤其是那些經常到美、英乞援的政客，更難逃勾結外國勢力危害國家安全的嫌疑。他們與其垂死掙扎，不如及早謀定後路，反正他們認為一國兩制已經「死亡」，此時還不逃亡，日後恐怕沒有機會了。

說來實在諷刺，反中亂港陣營當初將修訂《逃犯條例》稱為「送中條例」，因此發動黑暴，更打出港獨旗號，叫囂「光復、革命」。結果一語成讖，他們終於成功爭取到名副其實的「送中條例」，為自己敲響喪鐘，這也許就是求仁得仁吧？