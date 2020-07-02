天下熙熙，皆為利來。司馬遷寫在《史記》這句話深入淺出，道盡人性，古今中外皆適用。《港區國安法》正式通過，西方國家炮轟聲隆隆，但行動卻未見一致，制裁亦只是嘴炮而已。英國之前裝腔作勢，又談甚麼數百萬香港人BNO平權，到了國安法塵埃落定，大家都以為英國會很快坐言起行，想不到首相約翰遜表示，會研究港區國安法是否牴觸《中英聯合聲明》；外相藍韜文附和主子，稱會在研究條文後決定下一步行動。條文清清楚楚，還有甚麼好研究？二人的態度明顯縮沙，現在宣布居留途徑只是拖時間，等到大哥老美出手，才做跟尾狗。

那美國呢？一堆制裁措施似乎出了爐，卻未見有動靜，中港經貿還是正常過正常，恒指還是挺硬淨，反而道指波動更大。鷹派的國務卿蓬佩奧雖然繼續不留情地鞭撻，指港區國安法終結香港的自治，證明北京對香港人的承諾只是空言，又稱美國不會坐視不理，會與港人並肩。蓬佩奧這幾句話才是不折不扣空言，沒有具體措施或時間表，看來總統特朗普對北京的強硬感到意外，還沒有揸定主意下一步怎走。連美國眾議院議長佩洛西出了名反華，香港黃絲口中的佩媽，也出奇地沒有提出任何激烈主張，都只是呼籲以經濟手段制裁中國。

美國人以為靠嚇就可以阻止北京立法，滿足他們民主偽善霸權，現在騎虎難下，再不出招就真的是丟盡面子。

最可笑是美國國家安全委員會也開腔干涉香港事務，稱會採取強硬措施，對付危害香港自由及自治的人。你美國自己也有國安委，為何香港特區不能有國安機構？若香港的國安委對美國內政說三道四，難道蓬佩奧會很歡迎？天下攘攘，皆為利往。根本所謂人權自由都是干涉別國的藉口，大家都是以利益出發，計過算過有利可圖才會出手，別再自欺欺人了。