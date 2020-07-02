北京才宣布將頒布《港區國安法》，條文還未正式宣布，香港反對派便紛紛雞飛狗走，老的聲明退出江湖，嫩的宣布解散組織，最慘是一班中年議員，正當盛年，本來輪到指點江山，現今要退休又太早，要潛逃又捨不得，只好硬着頭皮勉強撐起半壁江山。

率先站出來與黑暴割席，聲稱自己一直苦口婆心勸年輕人放棄純浪漫不現實的港獨想法，擺明退出江湖的，第一個竟然是反對派精神領袖、民主黨創黨主席李柱銘。李一向被捧為「民主之父」，誰也想像不到這位本來與政治絕緣的人物，怎會突然成為民主派的領導人物。上世紀八十年代提出九七回歸問題前，李柱銘還是高高在上的大律師，聽到九七問題後才熱心起來，去北京反映意見，企圖說服北京當局尊重割讓香港給英帝國的條約，立場是典型跟從英國殖民地思維的「三條條約有效論」。一個主張延續殖民地統治的華人，竟然被譽為「民主之父」，不知道自從七十年代便參加反殖活動的鬥士會否有異議？如果英國的前殖民地鬥士如甘地、曼德拉得悉一心保衞殖民地政府利益的李先生也是「民主之父」，是否會從墓裏翻身抗議呢？

另一個宣布退休的反對派大茄是前政務司司長陳方安生，她表示自己年事已高，有意利用餘暇時間多過家庭生活，逗孫為樂。陳太一直以她與外國政要的緊密關係著稱，一手帶反對派的新一代政客去歐美各國朝見掌權政要，要求英美政府插手懲罰香港。如今美國又立法針對香港，又撤銷香港的特殊地位，又禁止部分物資賣給香港，陳太求仁得仁，是時候功成身退了。陳太在香港反對派政壇得到「民主之母」的稱號，也是一頂不知何處飛來的桂冠。她從香港大學畢業後投身殖民地政府，扶搖直上，最後成為總督彭定康手下的二號人物，英國人悉心捧她當回歸後的首任特首，但未獲北京接納，只好繼續當香港特區的政務司司長。從殖民地高官過渡到香港特區高官，前後幾多為升斗市民爭權益的鬥士被捕坐牢，一生寂寂無聞，反而一直當高官的陳太榮膺「民主之母」美譽。香港反對派人物對「民主」一詞的重新定義，令人佩服得五體投地。

繼「民主」「父」、「母」相繼割席退休後，另一位港獨派的「國師」，港獨派「聖經」《香港城邦論》作者陳雲也宣布割席，聲稱退出社運，與泛民黑暴劃清界線。怪不得獨派組織如香港眾志、學生動源、香港民族陣綫等也紛紛宣布解散，不少領頭人物都遠走高飛，還在網上留言解釋說自己只是轉移陣地，叫留在香港的手足繼續努力呢。