《港區國安法》在七一前夕生效，偶聽電台節目，那位被譏為排名十九的香江才子論及國安法條文，如釋重負指幸好不設追溯期，意謂只要日後不幹犯法勾當，過去多麼十惡不赦也可一筆勾銷。這就難怪，大小漢奸齊齊金盆洗手，寧被恥笑為貪生怕死，也不敢冒天下之大不韙。

的確，細看相關條文十分「辣」，最高刑期為終身監禁，最低消費也有三年監禁，某些特定情況被告更可「送中」審理，阻嚇力不可謂不大。而且，條文規定在海外從事反國安活動一樣會受到法律制裁，關上「為美國而戰」、勾連台獨的大門，除非洋奴漢奸終身流亡海外，否則一樣難逃法網。

法例條文嚴是嚴矣，但不設追溯期始終是美中不足。觀乎「十九才子」大舒一口氣，當知「追溯期」正正戳中洋奴漢奸的要害。無可否認，香港實行普通法，一般案件不設追溯期，而國安法條文亦已列明，法例公布實施後，過往兩年從事危害國家安全的人若繼續犯事，有關人士過往涉嫌犯事的證據可作為在法庭上的舉證參考。然而，一想到過去一年到處鼓吹黑暴打砸搶燒、殺人放火，妖言惑眾「留案底令人生更精彩」、「暴力或能解決問題」，引外部勢力入關狂言「為美國而戰」的洋奴漢奸、帶路黨就此無事，實在叫人意難平，也對守法市民不公平。

條文不設追溯期，形同放生，儘管立法的用意是警告這些人不要再搞事，但過去的犯罪行為不被追究，不是太便宜嗎？有人認為北京此舉出於統戰需要，要是有朝一日漢奸黎等人齊齊在電視鏡頭面前懺悔痛哭，承認自己做漢奸大錯特錯，豈不快哉？問題是，東郭先生和狼的故事耳熟能詳，更大的可能是洋奴漢奸過了海就是神仙，日後在海外與反華勢力大合唱，反國家更力，他們頂多不再回來罷了，一時仁慈卻與放虎歸山無異。