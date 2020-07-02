人大常委會日前正式通過《港區維護國家安全法》，反對派組織「香港眾志」忙不迭火燒營寨，遁逃而去。由黃之鋒、羅冠聰、周庭等人創辦的香港眾志，成立初期已被譏名字「意頭唔好」，聽來猶如「香港中箭」。果不其然，只是幾年光景，香港眾志便給射得仰翻在地，可憐整個香港社會，也不免要受池魚之殃。

一個成熟的社會，須有知人之智與見事之明，打從香港出現黃之鋒、台灣出現韓國瑜的第一天起，我已禁不住眉頭深鎖，曾N次撰文呼籲港、台民眾，別輕信這一類政壇小混混。台灣不少人雖然糟糕，但總算懂得覺醒，被「韓神」騙了一、兩年後便幡然有悟，最近高雄人已一舉把他轟下台。相比之下，香港很多人智慧更低，如果今日有政治選舉，黃之鋒是候選人之一，恐怕不少港人還會傻不楞登地投他一票。

自從二○一六年香港眾志成立至今，比較四年前後，請問特區的民主之路是拓寬了，還是收窄了？獅子山下是變得和諧了，還是矛盾了？香港的經濟是改善了，還是敗落了？此地的學術水平是提升了，還是下降了？答案幾乎清一色都屬負面，香港猶如中了毒箭，毒物更深入五臟，無一幸免。

本欄雖然不時批評黃之鋒等人，但骨子裏不是要針對個別人士。所謂「一樣米養百樣人」，即使上天派出魑魅魍魎降生人間，也不見得有甚麼可畏。只要一般人能具慧眼，大魔、小魔現形時，你不予答理，或者充其量只在洞邊渠口、人迹不逢之處，豎立一、兩條朽木讓其寄生其中，那也就沒甚麼了。

偏生香港有太多愚夫愚婦，錯將鬼魅當菩薩，天天供奉，受其蠱惑與差遣。一個個明明已成了魔子魔孫，還以為自己是天兵天將，在替天行道。面對這樣一窟傻子，也真教人徒喚奈何！