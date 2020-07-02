中央果斷出手，習近平簽署落實《港區國安法》，一切牛鬼蛇神全部現形！「勇武派」連鵪鶉也不是，全化成一攤屍水！而「忽然民主」嘅阿婆「忽然澹泊明志」，拒絕再玩政治；「國師」陳雲宣布退出香港社運，並說工作「總是被泛民港獨騎劫」，指過去十年所做的是「善意的、也是有利維護中港關係、祖國與香港共榮的」工作！

看來「國師」有多少想「坦白從寬」嘅意思。昔日林則徐公開銷毀鴉片於虎門，以示禁煙決心，「國師」想洗底，佢嗰本被中聯辦點名批評嘅《香港城邦論》，好應該全部落架並推去堆填區引一把火焚燒之，以示佢「洗心革面」也！「國師」曾被網民嘲笑為「青山城邦派」，今知大難臨頭，未知會否詐癲扮傻，濟公上身，揸住穿窿大葵扇搖身變成「濟癲城邦派」教主呢？

港區國安法果然係「一國兩制」行穩致遠、香港重拾繁榮嘅定海神針，其震懾叛國禍港洋奴漢奸嘅作用，確實立竿見影！眼前無路，想回頭亦已經太遲，只好手震腳震發出哀鳴：有洗定籮柚嘅準備！

最好笑嘅係以「民主自決」大言炎炎嘅香港眾志「黃衞兵」黃之鋒，知道若再牙斬斬只會死得慘，佢第一個跳出來宣告退出「香港中箭」，之後前主席羅冠聰、常委周庭相繼退出，最後「民主未決身先死」，來個「自我中箭」，宣布即時解散「香港中箭」！

一眾政治小學雞走夾唔抖，又驚「性命安危」又驚「坐監」，卻要眼眨眨扮花旦，廢噏「眾人應以更靈活的方式繼續投入抗爭」，係鵪鶉又點會變雄鷹吖，靈活方式抗爭？自我中箭後又變滾地葫蘆亂咁碌乎？

你精網民都唔笨，土崩瓦解嘅「香港中箭」，之前眾籌款項如何處理？咪話用作療傷醫藥費或用來買「保嬰丹」。「民主自決」唔好變成「眾籌自決」，數目分明，切勿自我中箭就扮可憐，以為可以呃人！