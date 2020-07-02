《港區國安法》在七一前夕生效，四罪最高刑罰可判終身監禁，國安法已列入《基本法》附件三，本港執法機構隨即就位。法例落地一刻，香港正式告別過去廿三年的無規無矩，長年把賣國禍港當成民主大業的反對派旗手們紛紛求退龜縮。香港近日發生的一切，都告訴全世界港區國安法打中了黑暴派七寸，也斬斷了海外政治及間諜組織的魔爪。

六月三十日上午，全國人大常委會已全票通過港區國安法，但法案須經主席簽令頒布、落實等程序，最後於深宵公布即落實，整項安排充滿了「勿謂言之不預」的肅殺味道，亦給足了黑暴派最後跳船的機會。

構思縝密的條文對香港當下的亂象一一防堵，針對公職人員及公務員體系的選舉及聘任漏洞，條例推翻了過去的模糊，按照港區國安法，任何觸犯經法院判定危害國家安全罪行的人，都不可能出任公職、擔任公務員，甚至連政府的委任職位亦難了。

這掃清了香港公共行政包括教育、醫療、社福界別以及司法體系內不成規矩、不須問責的老毛病，吃飯不能砸鍋，吃碗面不能反碗底。條文特別提到，曾在擔任公職時宣誓，其後又違反港區國安法的議員，會即時喪失職務，以及喪失參選或出任職務的資格。這是終極DQ，立法會及區議會內大批發誓當吃生菜的人，定必背脊一陣寒意。

就條例有否追溯期一事，不少黑暴及曾勾結外國政界的人可能鬆一口氣。只是走過便有痕迹，曾把賣國禍港當成民主大業的公職者或想進政壇吃政治飯的人，以後如何向選民問責，如何面對七百萬港人？或者，過去賣國禍港有多落力，未來政治前途、人生前路便有多暗淡。

國安法出台前夕，那些「民主鬥士」無分男女老少，人人喊退，割席自保，法到臨頭個個變烏龜，其行徑惹人恥笑，恐怕亦令他們背後的老闆失望、絕望吧！