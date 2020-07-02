香港兩棲及爬蟲協會早前接收了嘉道理農場轉送來一條玻璃蛇，其學名又稱為蛇蜥、無足蛇蜥，或帝王蛇蜥。為甚麼稱為玻璃蛇？原來這種爬蟲動物的尾巴像玻璃一樣，當牠被追襲時，尾巴會自行脫落，並且會像玻璃被砸碎一樣破碎，而蠕動的碎片即時分散了來襲者的注意力，聲東擊西，以求得以全身逃脫。

無獨有偶，動物界有玻璃蛇，香港政界也有玻璃蛇，而且是變色龍和玻璃蛇一齊拍檔，專呃血氣方剛又幼稚衝動的青年。這種極品，確是人間異數。最近國安法完成立法前夕便浮出了李柱銘和陳方安生一對極品。

為甚麼說是一對臭味相投的極品呢？因為都似軟體爬蟲動物，沒有堅硬正直的脊樑，自然也沒有挺身而立的骨氣，任人擺布，何況還可能有把柄在別人手上，惟有認賊作父。因此，香港回歸廿三年每次社會出現動盪動亂，無論廿三條立法，無論政制改革，無論國民教育，無論「一地兩檢」，也無論非法佔中，以及去年上半年的反修例變「反送中」逆權運動、到下半年升級為港版顏色革命性質的黑色暴亂等一連串重大政治事件，都可以找到這對龍和蛇勾結外國勢力、在外國的指揮棒下於台前幕後任「中間人」的身影。「香港良心」、「民主之父」叱咤風雲，怎料人大在五月廿八日一錘定音，絕大比數通過制訂《港區國安法》，下定決心結束香港無掩雞籠亂局，要強力取締勾結外國勢力、分裂、顛覆、恐怖暴力等四大禍港罪行，這一對現代版漢奸便率先跳船割席，使出「變色」或「碎玻璃」甩尾招數，妄圖撇清關係脫身避罪。樹倒猢猻散，法案通過之日，黃之鋒、羅冠聰、周庭急忙宣布退出「香港眾志」，「香港民族陣綫」、「學生動源」和「維多利亞社區協會」亦宣布「收皮」。

自然界的變色龍一定自嘆變色速度不及民主黨創黨主席李柱銘。曾幾何時，李柱銘在○三年率領該黨戮力反對廿三條立法，多年來屢次赴美勾結外力。月前因去年涉嫌在黑暴期間參與非法集結被捕後，在警署門外還趾高氣揚地說：「舒服晒！可以同年輕人一起走民主路。」怎料國安法未出便率先背棄「齊上齊落」的承諾，「反轉豬肚」說支持廿三條立法、「港獨」無前途，更斥年輕人盲目無腦，鼓吹「攬炒」、「港獨」是死路一條。

被吹捧為「香港良心」的阿婆則毫無良心，在國安法完成立法前耍出甩「玻璃尾」逃竄招數，日前發出一紙聲明要「從公民及政治工作退下來」，理由是年紀「已八十」、已「答應兒女」、因「女兒離世」、要「珍惜與家人共聚天倫的時光」，一地甩尾玻璃蛇的「爛玻璃」，妄圖分散公眾注意力。人們不會忘記，今年正是陳方安生的「香港2020」政改目標收官年，二月時她還公開叫囂我們「不是一家人」，要「特首下台」，否則香港不能重新出發；五月中還公開抹黑中央政府「削弱香港的高度自治」。公眾如果上了她聲東擊西的「玻璃尾」的當便失策了。說到底，逃命求生是玻璃蛇的本能，那還顧得上甚麼「香港良心」！港版變色龍和玻璃蛇的金蟬脫殼表演點醒年輕人：你們被出賣了！